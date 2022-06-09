Netflix, 2020 yılında duyurduğu Cyberpunk 2077'nin dünyasında geçen anime dizisi Cyberpunk: Edgerunners'ın tanıtım fragmanını yayınladı. Dizi, Eylül 2022'de platformda yayınlanacak.

Aralık 2020’de çıkış yapan ve ilk çıktığında oyun dünyasının beklentisini karşılayamayan Cyberpunk 2077, artık oyun dışına çıkmak için de gün saymaya başladı. Netflix’in ilk kez 2020 yılında duyurduğu ve ardında pek çok başarılı isme yer veren Cyberpunk animesi, bugün ilk tanıtım fragmanına kavuştu.

CD Projekt Red’in aksiyon - rol yapma oyunu Cyberpunk 2077’ye dayanan yeni anime yapımı, Cyberpunk: Edgerunners ismiyle Netflix’te yayınlanacak. Anime, bir sokak çocuğunun Night City’de hayatta kalma macerasını konu alacak. Çocuk, hiçbir seçeneği olmadığından bir ‘edgerunner’a, yani kiralık bir paralı askere dönüşmek zorunda olacak.

Cyberpunk: Edgerunners tanıtım fragmanı:

Netflix’in Cyberpunk: Edgerunners’ın animesinin yönetmen koltuğunda daha önce Gurren Lagann ve Promare projelerinde gördüğümüz Hiroyuki Umaishi oturacak. Animedeki karakterlerin tasarımını Little Witch Academia ve BNA: Brand New Animal ile ismini duyuran ise Yoh Yoshinari üstlenecek.

Cyberpunk: Edgerunners, yalnızca 10 bölümlük mini bir dizi şeklinde yayınlanacak. Dizi, kesin bir yayın tarihine sahip olmamakla birlikte Eylül 2022’de platformda yayınlanacak.