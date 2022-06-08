1989 yılında ilk kez sinemalarda gösterime giren Ghostbusters (Hayalet Avcıları), döneminin en popüler filmlerinden biri olmayı başarmıştı Yıllar sonra geri dönen Ghosbusters, günümüzde çekilen iki filmin ardından şimdi de animasyon dizi olarak karşımıza çıkacak.

Film sektöründe özellikle de seksenler ve doksanlarda çıkan pek çok başarılı yapım bugün bile hala adından sıkça söz ettiriyor. Bu dönemlerde çıkan Ghostbusters da yıllar içinde devasa bir hayran kitlesine (Ghostheads) ulaşmıştı.

2016’da sinemalarda yerini alan ve pek çok eleştiriye maruz kalan Ghostbusters: Bu Çağrıya Cevap Ver isimli filmin ardından geçtiğimiz yıl, Ghostbusters: Afterlife (Öteki Taraf) isimli film adından övgüyle söz ettirmeyi başarmıştı. Netflix ise bugün yaptığı bir duyuruda Ghostbusters’ın animasyon dizisi üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Dizi, Ghostbuster’ın başarılı yazarlarının kaleminden çıkacak

Netflix’in açıklamasına göre animasyon olacağını bildiğimiz bu dizi, serinin sevilen filmlerinden olan Ghostbusters: Afterlife’ın yazar ve yönetmenleri olan Jason Reitman ve Gil Kenan’ın kaleminden çıkacak. Dizi hakkında şimdilik çok fazla bilgi verilmemiş olsa da serinin hayranları, sadece yazar tercihinden bile dizinin güzel olabileceğini düşünüyor.

Netflix dizinin yayın tarihi hakkında hiçbir ipucu vermedi ancak sektörün önde gelen isimleri dizinin 2023 yılının yazında yayınlanabileceğini tahmin ediyor.