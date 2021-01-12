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D-Link, "Dünyanın İlk Wi-Fi 6 Adaptörünü" CES 2021'de Tanıttı

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Tayvan merkezli teknoloji şirketi D-Link, CES 2021'de yeni Wi-Fi 6 adaptörünü tanıttı. Teknoloji şirketi, tanıttığı yeni Wi-Fi adaptörünün pazarda türünün tek örneği olduğunu iddia etti.

Koronavirüs salgını sebebiyle bu sene dijital ortamda gerçekleştirilen CES 2021'de (Tüketici Elektroniği Fuarı), Tayvan merkezli D-Link şirketi Wi-Fi 6 USB 3.0 adaptörünü duyurdu. Şirket, bu Wi-Fi adaptörünün türünün ilk örneği olduğunu da iddia etti.

D-Link'in bu yeni Wi-Fi adaptörü, 2,4 GHz bantta 574 Mbps, 5 GHz bantta ise 1.200 Mbps hıza kadar çıkabiliyor. Kullanıcılar, daha iyi performans alabilmek için bu adaptörü dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarının USB portuna takabiliyorlar.

D-Link'ten dünyanın ilk Wi-Fi 6 adaptörü

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D-Link tarafından CES 2021'de tanıtılan AX1800 Wi-Fi 6 USB 3.0 Adapter (DWA-X1850), şirket tarafından pazardaki ilk Wi-Fi 6 USB 3.0 adaptör olarak ifade ediliyor. D-Link tarafından yapılan açıklamaya göre Wi-Fi 6 adaptörü, bilgisayarını 802.11ax teknolojisine yükseltmek isteyen kullanıcılara satın alınabilir bir seçenek sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre bu adaptörden tam olarak faydalanabilmek için bir Wi-Fi 6 yönlendiriciye bağlı olmak gerekiyor. Bunun nispeten yeni bir teknoloji olduğunu düşünecek olursak en azından şu an için eksi hanesine yazıldığını belirtebiliriz. Optimal ağ ve cihaz koruması için WPA3 Wi-Fi şifrelemesiyle gelen DWA-X1850, Windows 7'den Windows 10'a kadar işletim sistemlerinde otomatik kurulum sürücüsüyle geliyor.
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Ndtv'de yer alan habere göre bu adaptör, 2021'in ikinci çeyreğinde satışa sunulacak ve 100 dolar (748 TL) gibi bir fiyat etiketine sahip olacak. Şirket, bunlara ek olarak AX3200 Wi-Fi 6 AI Mesh Router ve AX1800 Mesh Wi-Fi 6 Router'ını da sırasıyla 250 dolar ve 129,99 dolardan duyurdu.

Kaynak : https://gadgets.ndtv.com/laptops/news/d-link-launches-wi-fi-6-adapter-ai-mesh-routers-price-usd-100-250-129-99-ces-2021-2351406#rss-gadgets-news
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