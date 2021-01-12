D-Link, "Dünyanın İlk Wi-Fi 6 Adaptörünü" CES 2021'de Tanıttı

Tayvan merkezli teknoloji şirketi D-Link, CES 2021'de yeni Wi-Fi 6 adaptörünü tanıttı. Teknoloji şirketi, tanıttığı yeni Wi-Fi adaptörünün pazarda türünün tek örneği olduğunu iddia etti.

Koronavirüs salgını sebebiyle bu sene dijital ortamda gerçekleştirilen CES 2021'de (Tüketici Elektroniği Fuarı), Tayvan merkezli D-Link şirketi Wi-Fi 6 USB 3.0 adaptörünü duyurdu. Şirket, bu Wi-Fi adaptörünün türünün ilk örneği olduğunu da iddia etti.

D-Link'in bu yeni Wi-Fi adaptörü, 2,4 GHz bantta 574 Mbps, 5 GHz bantta ise 1.200 Mbps hıza kadar çıkabiliyor. Kullanıcılar, daha iyi performans alabilmek için bu adaptörü dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarının USB portuna takabiliyorlar.

D-Link'ten dünyanın ilk Wi-Fi 6 adaptörü

D-Link tarafından CES 2021'de tanıtılan AX1800 Wi-Fi 6 USB 3.0 Adapter (DWA-X1850), şirket tarafından pazardaki ilk Wi-Fi 6 USB 3.0 adaptör olarak ifade ediliyor. D-Link tarafından yapılan açıklamaya göre Wi-Fi 6 adaptörü, bilgisayarını 802.11ax teknolojisine yükseltmek isteyen kullanıcılara satın alınabilir bir seçenek sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre bu adaptörden tam olarak faydalanabilmek için bir Wi-Fi 6 yönlendiriciye bağlı olmak gerekiyor. Bunun nispeten yeni bir teknoloji olduğunu düşünecek olursak en azından şu an için eksi hanesine yazıldığını belirtebiliriz. Optimal ağ ve cihaz koruması için WPA3 Wi-Fi şifrelemesiyle gelen DWA-X1850, Windows 7'den Windows 10'a kadar işletim sistemlerinde otomatik kurulum sürücüsüyle geliyor.

Ndtv'de yer alan habere göre bu adaptör, 2021'in ikinci çeyreğinde satışa sunulacak ve 100 dolar (748 TL) gibi bir fiyat etiketine sahip olacak. Şirket, bunlara ek olarak AX3200 Wi-Fi 6 AI Mesh Router ve AX1800 Mesh Wi-Fi 6 Router'ını da sırasıyla 250 dolar ve 129,99 dolardan duyurdu.