CES 2021'de sahne alan ASUS, dünyanın ilk Wi-Fi 6E destekli yönlendiricisi "ROG Rapture GT-AXE11000 Wi-Fi Gaming Router"ı duyurdu. Can yakacak fiyata sahip yönlendirici, sunduğu özelliklerle oyuncuların rüyalarını süsleyecek gibi görünüyor.

Tayvan merkezli teknoloji devi ASUS, CES 2021'e bomba gibi bir giriş yaptı. Etkinlik kapsamında dünyanın ilk "Wi-Fi 6E" destekli yönlendiricisini duyuran şirket, oyuncular için benzersiz bir deneyim sunmuş olacak gibi görünüyor. ASUS'un yeni yönlendiricisi, "ROG Rapture GT-AXE11000 Wi-Fi Gaming Router" olarak isimlendiriliyor.

ASUS'un yeni yönlendiricisi, 11 bin Mbps'ye kadar destek sunuyor. 2,4 GHz'de 1.148 Mbps'ye kadar ulaşabilen yönlendirici, 5 GHz ve 6 GHz bandında ise 4.804 MHz'de çalışabiliyor. Sadece bu etkileyici değerlerle yetinmeyen ASUS mühendisleri, 2 Gbps hız için 2x1 Gbps WAN kümelenmesi imkanı sunuyor. ASUS'un geleneksel hale getirdiği örümcek tasarımına sahip yönlendirici, 1GB DDR3 RAM ve 256MB NAND depolama alanıyla da oldukça iyi bir genel performans sunuyor.

ASUS'un yeni yönlendiricisi işte böyle görünüyor

Dünyanın ilk Wi-Fi 6E yönlendiricisi, aynı ortamda birden çok bilgisayar bulunması durumunda da üzerine düşeni rahatlıkla yerine getirebiliyor. Birden çok LAN kablosunun bağlanmasına imkan tanıyan cihaz, bağlı olan her bilgisayara mümkün olan en iyi internet bağlantısını sunuyor. Elbette bu yönlendirici, sahip olduğu 8 adet antenle de Wi-Fi konusunda beklenenden fazlasını verebilecek gibi görünüyor.

ASUS tarafından yapılan açıklamalara göre ROG Rapture GT-AXE11000 Wi-Fi Gaming Router, ocak ayının ilerleyen günlerinde piyasaya sürülecek. Şirket, bu ürünün fiyatının 550 dolar (yaklaşık 4.100 TL + vergiler) olacağını ifade ediyor. Yönlendiricinin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.