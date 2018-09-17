Uzun zamandır büyük merakla beklediğimiz iOS 12, beraberinde pek çok geliştirme ve yenilikle nihayet kullanıma sunuldu.

Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlediği lansmanla yeni iPhone'ları tanıtmış, bütün gözleri üzerine çevirmişti. Günlerdir gündemi meşgul eden iPhone'ların ardından şimdi de iOS işletim sisteminin son sürümü iOS 12, iPhone kullanıcılarının beğenisine sunuldu. Özellikle son dönemde sıkça konuşulan 'Apple yazılım güncellemeleriyle eski cihazları bilinçli olarak yavaşlatıyor' algısını yıkmak için bazı performans düzeltmeleri yapan Apple'ın yeni işletim sisteminin tüm özellikleri ise şu şekilde;

Performans İyileştirmeleri

iOS 12 ile birlikte iPhone 5S ve sonrası tüm cihazlarda performans eşitlemeleri yapıldı. Artık kamerayı açmak istediğimizde %70, klavyede yazı yazarken ise %50 daha hızlı tepki alacağız. Bunun yanında telefonumuz yoğun kullanım esnasında uygulamaları iki kat daha hızlı çalıştırabilecek.

Fotoğraflar

Fotoğraflar için gelen en büyük yeniliklerden biri görüntü düzenlemesi için RAW desteğinin gelmiş olması. Bunun dışında fotoğrafları bulmak için bazı 'anahtar kelimeler' kullanmak ve kişiler, konum ve etkinliklere göre aramak artık mümkün. Aynı zamanda yeni eklenen 'Sizin İçin' sekmesinde yer alan tüm fotoğrafları, fotoğraflarda bulunan kişilerle doğrudan paylaşma özelliği de gelmiş durumda.

Facetime

iOS 12 ile birlikte artık Facetime'da 32 kişiyle aynı anda görüntülü ve sesli görüşme yapmak mümkün. Ancak Facetime'a dair en büyük yenilik, görüşme esnasında konuşan kişinin görüntüsünün otomatik olarak büyümesi.

Memoji, Animoji ve Kamera efektleri

Mesajlar ve Facetime uygulamalarında artık kendi karakterinizi yaratabileceğiniz bir Memoji özelliği mevcut. Aynı şekilde Animojilere de 4 yeni karakter eklenmiş durumda; koala, kaplan, hayaletler ve T.rex. Tüm bu animoji ve memoji karakterinin yanında bir de filtreler, animasyonlu metin efektleri, eğlenceli çıkartmalar gibi pek çok seçeneği kullanarak videolar ve fotoğraflar üretmek de artık mümkün.

Kamera

Kamerada en dikkat çekici yenilik portre modunda yapılan geliştirmeler. Artık portre modu ile çekilen fotoğraflarda bulanık alan ile netlenen nesne arasındaki ince detaylar daha iyi korunacak.

Ekran Süresi

Yeni ekran süresi özelliği sayesinde artık hangi uygulamada ne kadar zaman geçirdiğimizi kontrol edebileceğiz. Aynı zamanda bu özellik sayesinde belirli bir süre içerisinde bir uygulamayı kullanırken kaç bildirim aldığımız gibi detaylı bilgilere de erişebileceğiz. Özelliğin ebeveynlere sunduğu bir kolaylık da mevuct. Artık ebeveynler çocuklarının iPad ve iPhone kullanım sürelerini sınırlandırabilecek.

Rahatsız Etme

Rahatsız Etme özelliği uzun süredir kullandığımız bir özellik ancak iOS 12 ile birlikte çok daha fazla özelleştirme yapmak mümkün. Artık bulunduğunuz konuma, etkinliğe ya da belirlediğiniz süreye göre Rahatsız Etme'yi düzenleyebileceksiniz. Süre bittiğinde ya da belirlediğiniz konum veya etkinlikten ayrıldığınızda ise bildirimler otomatik olarak gösterilecek.

Siri

Siri, 40 yeni dil seçeneği ile geliştirilmiş durumda. Aynı zamanda Siri Kestirmeleri ismi verilmiş yeni kısayollar sayesinde gün içerisinde kilit ekranına pek çok öneri düşüyor. Bu sayede rutinleri çok daha hızlı gerçekleştirmek mümkün oluyor. Bu kestirmeleri, en çok yapılan aktivitelere göre bireysel olarak özelleştirmek ve sesle kontrol etmek de mümkün.

ARKit 2

ARKit 2 sayesinde aynı anda birden fazla kişi aynı artırılmış gerçeklik deneyimini yaşayabiliyor. AR objeleri Mesajlar ve Mail yoluyla gönderilip gerçek dünyada da görüntülenebiliyor. ARKit'in sunduğu Ölçüm özelliği sayesinde, kamera yardımıyla gerçek dünyadaki objelerin boyutu ölçülebiliyor.

Gizlilik ve Güvenlik

Safari'de Geliştirilmiş Akıllı İzleme Önleme özelliği sayesinde artık web sayfalarındaki Paylaş düğmeleri ve yorum araç takımları kullanıcının izni olmadan adımları izleyemiyor. Ayrıca reklamverenler de artık aygıtları tanımlayarak otomatik reklam verme özelliğini iPhone'lar için kullanamıyor. Özel bilgilerin toplanması da bu sayede engelleniyor.