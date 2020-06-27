Dark’ın 3. Sezonu Netflix’te Yayınlandı: İşte İlk Tepkiler

Zaman yolculuğu üzerine yazılmış senaryosuyla izleyicilerin beğenisini kazanan Dark'ın 3. sezonu Netflix'te yayınlandı. Netflix'in en sağlam yapımları arasına adını altın harflerle yazdıran dizinin 3. sezonuna sosyal medyadan gelen ilk tepkileri sizler için derledik.

2017 yılında Netflix ekranlarında yayın hayatına başlayan Dark dizisinin hayranları için meraklı bekleyiş nihayet bugün sona erdi. Yayınlanan her sezonuyla izleyenlerin beynini yakan bilimkurgu gerilim türündeki dizi, bugün 3. sezonuyla birlikte izleyenlerin karşısına çıktı.

Bugün Netflix’te yayınlanan 3. sezon, hayranları yine maceradan maceraya sürükleyen, gerilim dolu anlar yaşatan ve tabii ki kafa karıştıran 8 bölüme ev sahipliği yapıyor. Diğer sezonlara kıyasla neredeyse her biri 60 dakikanın üzerinde olan bölümler, izleyenleri heyecanı doruklara çıkaran uzun bir son maceraya çıkarıyor.

Dark’ın final sezonunda neler olacak?

Zaman ve mekan kavramlarının çok daha ötesine giderek sınırları zorlayan bir sona doğru giden Dark’ın 3. sezonunda Jonas, 2019’da mağaradan çıktığında tuhaf ancak tanıdık bir kasabayla karşılaşır: Winden Kasabası.

Jonas, bu farklı Winden’ın kendi kaderi için ne anlama geldiğini anlamaya çalışırken diğer dünyada kalanlarsa artık sadece zamanı değil, mekânı da büken döngüyü bozmanın karanlık yollarını aramaktadır. Karanlık ve aydınlık iki dünya, tüm bunların merkezinde ise trajik ve destansı bir aşk hikâyesi yeni sezonda izleyicileri bekliyor.

Dark’ın 3. sezonunda hangi bölümler var?

1. Bölüm - Dejavu

2. Bölüm - Sağ Kalanlar

3. Bölüm - Adem ile Havva

4. Bölüm - Köken

5. Bölüm - Yaşam ve Ölüm

6. Bölüm - Işık ve Gölge

7. Bölüm – Zamanlar Arasında

8. Bölüm – Cennet

Dark’ın son sezonuna sosyal medyadan gelen ilk tepkiler: