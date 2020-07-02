Netflix, yaktığı beyinlerle ünlü dizisi Dark için Darknetflix isminde bir web sayfası açtı. Web sayfasının içerisinde dizideki mekan ve zamanları takip etmenin yanında karakterleri, yaşanan olayları ve akrabalık bağlarını da öğrenebiliyorsunuz.

Zaman yolculuğunu bambaşka bir şekilde ele alarak diziyi baştan sona izleyende bile “ben şimdi ne izledim?” şeklinde soru işaretleri bırakan ünlü dizi Dark’ın, geçtiğimiz günlerde 3. sezonu yayınlandı. Netflix’in en sağlam yapımları arasında yer alan dizi, son sezonuyla da izleyicilerin kafasını karıştırırken büyük övgüler almayı başardı.

Dizi çok güzel olmasına güzel, ancak içerisindeki zaman yolculuğu nedeniyle öylesine karmaşık bir hal aldı ki Netflix bu konuya çözüm sunmak için bir web sayfası yayınlamaya karar verdi. Türkçe haline de ulaşabileceğiniz web sayfasında Dark’ın tüm sezonlarına ve bölümlerine herhangi bir spoiler alma derdi olmadan ulaşabilir ve hikayesini, içerisindeki karakterleri, soyağacını öğrenebilirsiniz.

Netflix tarafından hazırlanan “Darknetflix.io” isimli sitenin içerisinde gezinip dizideki mekanları, olayları, zamanı ve akrabalık bağlarını takip edebileceksiniz.

Yeni sezona geçmeden önce bakabileceğiniz bir internet sitesi

Son derece başarılı animasyonlarla geliştirilmiş internet sitesi, özellikle 3. sezona başlamak isteyen, ancak karmaşık yapısından dolayı önceki sezonlardaki bazı olayları unutan kişilerin imdadına yetişiyor. Bölümdeki karakterlerin soy ağacını, her birinin kim olduğunu, ilgili bölümde neler yaşadıklarını anlatan internet sitesi, bu sayede diziyi yeniden hatırlamanıza yardımcı oluyor.

Özellikle izleyicilerden değişik tepkiler alan Dark, Netflix’te en çok sevilen dizilerden biri olsa da anlamak için ayrıca zaman harcamanız gerekebiliyor. Zaman yolculuğundan oluşan paradoks nedeniyle pek çok karakterin farklı zaman aralıklarında yaşadığını görüyoruz. Bu da dizinin gidişatını önemli ölçüde değiştiriyor.