ABD'li Mühendis: Otonom Silah Çalışmaları Bırakılmalı

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı DARPA kurumundan bir mühendis, mühendislerin otonom silahlar üzerinde çalışmalarını durdurmaları gerektiğini söyledi. Ayrıca bunun nasıl başarılabileceğinin de yanıtını verdi.

Günümüzde teknolojinin ne denli geliştiğini gözlemlediğimiz alanlardan en büyüklerinden birisi de askeri alandır. Artık üretilen otonom silahlar sayesinde savaş durumunda bir insana ihtiyaç duyulmaksızın başka bir insanın hayatı tehlikeye atılabiliyor.

Bu durum da birçok insan gibi yetkililerin de endişelenmesine sebep oluyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusu için yeni teknolojiler üretmekle sorumlu DARPA kurumundan bir mühendis de aynı endişeleri taşıyor. Christoffer Heckman isimli bilgisayar mühendisi, endişelerini dile getirmekten çekinmedi.

The Conversation’da bir makale yayınlayan Christoffer, bir insanın onayını almadan başka bir insanın canına kast eden bu robotların geliştirilmemesi gerektiğini söyledi. Christoffer, bu robotlar üzerinde çalışan mühendislerin, otonom silahların yükselişini önlemek için çalışmalarına son vermesi gerektiğini belirtti.

Christoffer, endişesinin kaynağını şu sözlerle anlatıyor:

‘İyi yönde olan potansiyeli görmezden gelmek imkansız. Ancak yeni teknolojilerin, özellikle de kötü niyetli insanlar tarafından sömürülmesi durumunda ortaya çıkardığı risklerden endişeliyim. Yine de bugün bazı organizasyonlar ve görüşmelerle kötü yönde olan potansiyeli sınırlandırarak iyi yönde olanları öne çıkarabileceğimize inanıyorum.’

Nasıl bir önlem alınabilir?

Heckman, bu soruya da alternatif cevaplar sundu. Fakat sunduğu cevapların tümü bir birlik olmadığı sürece böyle bir şeyin mümkün olmayacağını gösteriyordu. Heckman’ın sunduğu çözümlerden bazı örnekleri verelim:

Christoffer Heckman, sunduğu çözümlerden birinde katil robotların önüne geçmek için araştırmacılar ya da yetkililer arasında anlaşma yapılabileceğini söyledi. Fakat bu çözümün eksi bir yanı da vardı. Christoffer, böyle bir şeyin bilimin hızıyla ayak uyduramayacağını ya da mühendislerin yararlı sistemler geliştirmelerini engelleyebileceğini aktardı.

Christoffer’a göre çözüme giden en başarılı yol, üniversite çapında çalışmaları değerlendirecek ve onaylayacak kurullardan geçiyor. Bu yolun ne kadar başarılı olup olmayacağı tartışılır, ancak DARPA’dan bir mühendisin bile böyle sözler söylemesi gelecek hakkında iç açıcı şeyleri göstermiyor.