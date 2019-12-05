5 Milyon Dolar Değerinde ‘Selenyum 74’ Ele Geçirildi

Osmaniye’de güvenlik güçleri, 5 milyon dolar değerinde 475 gram selenyum 74 ele geçirdiler. Ele geçirilen selenyum 74, uçak roket malzemesinden cam üretimine kadar birçok alanda kullanılıyor.

Güvenlik güçlerine İstanbul’dan Osmaniye’ye selenyum 74 isimli kimyasal maddenin götürüleceği ihbarı yapıldı. Yolcu otobüsü ile Osmaniye’ye gelen şahıs, İl Jandarma Komutanlığı tarafından takibe alındı. Yapılan takibin ardından şüpheli şahıs, 475 gram selenyum ile yakalandı.

İhbar edilen şahsın valizinden çıkan selenyum, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na gönderildi. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nda bulunan Elementel Analiz Laboratuvarı’ndan yapılan analizle, ele geçirilen maddenin saf selenyum olduğunu belirlendi. Şahısların valizinde ele geçirilen 475 gram selenyumun yaklaşık olarak 5 milyon dolar değerinde olduğu açıklandı.

Selenyum neden bu kadar pahalı ve Türkiye’de neden yasak?

Osmaniye’de jandarma operasyonu ile selenyumun ele geçirilmesi ve bunun haberlere konu olması selenyum hakkında bir merak yarattı. Osmaniye’de ele geçirilen selenyum, birçok gıda maddesinde bulunurken, cam üretiminden füze yapımına kadar birçok alanda kullanılabiliyor. Selenyum birçok kimyasal reaksiyonda katalizör olarak görev yapıyor.

Selenyum, en yaygın olarak kullanıldığı ticari alan, cam yapımı. Selenyum, cam üretiminde demirin etkisi ile oluşan yeşilimsi rengin giderilerek camın şeffaf bir görüntü kazanmasını sağlar. Cama kırmızı bir renk vermek için de selenyum kullanılır.

Selenyum, güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesinde ve güneş pillerin yapımında da kullanılır. Selenyum, aynı zamanda pirinç yapımında ve seramik sanayinde de kullanılır. Fotoiletken özelliği nedeniyle selenyum, fotokopi makinelerinin yapımında da kullanılır. Selenyum, vitamin ve mineral takviyelerinin de önemli bir bileşenidir. Genellikle yaralanmalar, besin emilim bozuklukları ve kemoterapinin yan etkilerinin kaldırılmasında kullanılır.

Yumurta, deniz ürünler ve karaciğerin yapısında bulunan selenyum zehir olarak da kullanılabiliyor. Bunun için Türkiye’de satışı ve saklanması kontrol altında tutuluyor. Dönem dönem kaçak şekilde selenyum satışı yapmak isteyenler de yapılan operasyonlarla yakalanıyorlar.