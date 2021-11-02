Dünyaca Ünlü Belgeselciden ‘İklim Değişikliği’ Konuşması

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda konuşan ünlü belgeselci David Attenborough, dünya liderlerine neden orada olduklarını hatırlatan bir konuşma yaptı. Belgeselcinin konuşması fazlasıyla beğeni topladı.

‘Dünya için son şansımız’ olarak tanımlanan 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26), İskoçya’nın Glasgow kentinde pazar günü başladı ve 12 Kasım’a kadar devam edecek. Dünya liderlerinin yanı sıra aralarında çevrecilerin, dev şirketlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve daha birçok kişinin olduğu 30 bin kişinin etkinliğe katılması bekleniyor.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan isimlerden birisi de Planet Earth ve The Blue Planet gibi tarihin en iyi gezegen belgesellerinde ve daha birçok yapımda yer alan, birçok da kitap yazan İngiliz çevreci ve belgeselci David Attenborough idi. Attenborough, bugün yaptığı konuşmayla tüm dünyayı etkilemeyi başardı.

Ünlü belgeselciden konferanstaki liderlere hatırlatma niteliğinde konuşma:

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Attenborough, konuşmasında şu anda gerçekleşen Konferans’ın önemini somut bir şekilde, gelecekteki çocukların düşünceleriyle anlattı. Ayrı hareket edildiğinden Dünya’nın dengesini bozabilecek kadar güçlüysek beraber olduğumuzda da kurtaracak kadar güçlü olduğumuzu söyleyen Attenborough, sözlerini konferansa katılan liderlere “İşte tüm dünya size bu nedenle umutla bakıyor. Siz o umut için buradasınız.” diyerek sonlandırdı.

Ağustos ayında yayınlanan rapor, dünyanın eşikte olduğunu gösterdi:

BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin ağustos ayında yayınladığı rapor, Paris İklim Anlaşması'nın küresel sıcaklık artışını bu yüzyılda 2 derecenin çok altında tutma hedefinin dünyada karbon salınımında büyük kısıtlamalar gerçekleşmediği sürece mümkün olamayacağını belirtiyordu. Tüm bunlara rağmen diğer güncel BM açıklamalarına göre hükümetler, 2030'a kadar vaatlerinin iki katı fosil yakıt üretimi planlıyor ve zengin ülkelerin karbon salımları 2021'de hızla artıyor.