David Beckham, Espor Dünyasına İlk Yatırımını Gerçekleştirdi

İngiliz futbolunun yetiştirdiği gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan biri olarak gösterilen David Beckham, 1,1 milyar dolarlık e-spor dünyasına ilk yatırımını gerçekleştirdi. Yıldız isim, yetenekli oyuncuları bir araya getirme hedefiyle kurulan Guild Esports’a 480 bin sterlin değerinde yatırım yaptı.

Kariyeri boyunca Manchester United, Real Madrid, Milan ve Paris Saint-Germain gibi dev takımlarda forma giyen dünyaca ünlü İngiliz eski futbolcu David Beckham, merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Guild Esports’a yatırım yaprak e-spor dünyasına giriş yaptı.

Şu anda 124 milyon dolarlık değer üzerinden 31 milyon dolarlık sermaye arayan şirket, geleneksel akademi modeline dayanan bir oyuncu havuzu yaratmayı hedefliyor. Guild Esports henüz oyuncu listelerini duyurmadı ancak öncelikli olarak FIFA, Fortnite ve Rocket League’de kadrolaşmayı planlıyor.

Guild Esports, geleneksel akademi modeline dayanan bir oyuncu havuzu yaratmayı amaçlıyor

Yatırım aracı DB Ventures aracılığıyla şirkete 480 bin sterlinlik yatırım yapan Beckham, “Kariyerim boyunca, en iyi sporcularla çalışacak kadar şanslıydım ve bu seviyede oynamak için gereken tutku ve özveriyi ilk elden gördüm. Bu tutkunun e-spor dünyasında da olduğunu biliyorum. Bugün, Guild Esports ile yetenekli oyuncuların başarıya ulaşmasını amaçlayan vizyona sahibiz” ifadelerini kullandı.

Geleneksel akademi modeliyle genç yetenekleri keşfetmeyi ve desteklemeyi hedeflediklerini belirten Beckham, Guild Esports’un büyümesine yardımcı olmayı dört gözle beklediğini söyledi. MLS ekiplerinden Inter Miami CF'nin şu anki başkanı ve ortak sahibi olan ünlü isim, her yıl daha da zenginleşen ve yatırım alan e-spor ekosisteminin bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu aktardı.

Beckham, DB Ventures aracılığıyla şirkete 480 bin sterlinlik yatırım yaptı

Guild Esports’un İcra Kurulu Başkanı Carleton Curtis ise deneyimli bir yönetim ekibi kurduklarını ve David Beckham gibi profesyonelliği ile pek çok sporcuya örnek olan bir insanın bu girişimde pay sahibi olmasından gurur duyduğunu söyledi.

Pazar araştırması firması Newzoo'ya göre, 2020’de e-spor ekosistemi yıllık bazda yüzde 15,7’lik bir büyüme göstererek 1,1 milyar dolara ulaşacak. Newzoo, sektördeki gelirlerin yüzde 75'inin veya 822 milyon dolarının medya hakları ve sponsorluk yoluyla geleceğini söylüyor.