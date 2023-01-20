İş dünyasının önde gelenleri ile politikacıların Davos'ta gerçekleştirdiği görüşmeler, çevre aktivistlerini kızdırdı. Araştırmalara göre bölgeye 1.040 özel jet geldi ve bu jetler, 350 bin otomobil kadar karbondioksit salınımına yol açtı.

Ocak ayları, iş dünyası ile politikacılar için oldukça hareketli geçiyor. Zira Dünya Ekonomik Forumu (WEF), her yıl ocak ayında İsviçre'nin Davos kasabasında bir etkinlik gerçekleştiriyor. Bu etkinlikte küresel meseleler ele alınıyor ve çözümler üretilmeye çalışılıyor.

Davos'ta bu yıl masaya yatırılan meseleler hayat pahalılığı, Rusya-Ukryana Savaşı, iklim ve gıda krizi ile sanayi devrimi. Bunlar arasındaki en önemli husus ise iklim krizi. Ancak burada garip bir mesele var. Davos katılımcıları, toplantılara katılmak için özel jetler kullanıyorlar. Uçakların karbondioksit salınımları zaten biliniyor. İşte bu mesele, son günlerde çok tartışılmaya başladı.

Davos katılımcılarını taşıyan özel jetler, İsviçre'deki havalimanlarını doldurdu!

Davos'taki etkinlikleri takip etmek için İsviçre'de bulunan Reuters muhabirleri, havalimanlarının özel jetlerle nasıl dolup taştığını gözler önüne seren fotoğraflar paylaştılar. İşte onlardan bir tanesini de yukarıda görüyorsunuz. Bu fotoğraf, İsviçre Hava Kuvvetleri'ne ait olan Duebendorf bölgesindeki bir üssü gösteriyor. Özel jetler yan yana sıralanmış durumda.

Greenpeace'e göre 1.040 adet özel jet Davos'a geldi!

Dünyanın en büyük çevre odaklı sivil toplum kuruluşu Greenpeace tarafından yapılan açıklamaya göre Davos etkinlikleri için İsviçre'ye gelen özel jetlerin sayısı 1.040 civarında. Greenpeace yetkilileri, Davos'ta yaşanan bu durumu ikiyüzlülük olarak yorumluyorlar.

Yapılan araştırmaya göre iklim krizini tartışacak kişileri Davos'a getiren özel jetler, sadece bir haftada 350 bin otomobil kadar çevre kirliliğine yol açtı!

Hollanda merkezli çevre danışmanlığı şirketi CE Delft tarafından yapılan bir araştırmayı paylaşan Greenpeace, Davos'a giden özel uçakların 350 bin otomobilin saldığı karbondioksit miktarını sadece bir hafta içerisinde yaydığını açıkladı. Peki o araştırma ne diyordu?

CE Delft'in araştırmasına göre Davos'a inen özel jetlerin yüzde 53 gibi çok ciddi bir bölümü, 750 kilometre civarında yol kat ettiler. Uçakların yüzde 38'lik bölümü ise 500 kilometre ve daha kısa mesafe yolculuk yaptı. Hatta sadece 21 kilometrelik mesafe için bile kaldırılan özel jet vardı.

Bir özel jet, yüzlerce insanı taşıyan yolcu uçaklarından 14 kat kirletici olabiliyor!

Avrupa Ulaştırma ve Çevre Federasyonu tarafından yapılan başka bir araştırma, özel jetlerin devasa yolcu uçaklarından daha "kirletici" ulaşım araçları sonucuna ulaştı. Yapılan araştırmaya göre bir özel jet, daha az insan taşıdığı için ticari yolcu uçağından 5 ila 14 kat daha kirletici oluyor. Aynı araştırma, özel jetlerin bir trenden 50 kat daha fazla karbondioksit salınımı yaptığını (verdiği hizmete oranla) gözler önüne serdi.

Yapılan bu araştırmayı biraz detaylandıralım. İncelemelere göre bir özel jet, sadece 1 saatlik kullanımda 2 ton civarı karbondioksit salınımı yapıyor. Avrupa Ulaştırma ve Çevre Federasyonu, sıradan bir bireyin bir yıl boyunca saldığı karbondioksit miktarının ise 8 ton civarında olduğunu ifade ediyor. Yani bir özel jetin 4 saat kullanılması, bizlerin bir yılda yaydığı karbondioksit miktarına denk geliyor.

Havacılık faaliyetleri nedeniyle salınan karbondioksit miktarının yarısı, dünya nüfusunun sadece yüzde 1'ine hizmet ediyor...

ScienceDirect'te yayınlanan bir diğer araştırma, havacılık sektörü ile ilgili daha da çarpıcı bir sonucu gözler önüne seriyor. Yapılan araştırmaya göre havacılık sektörünün çevreye saldığı karbondioksit miktarının yarısı, dünya nüfusunun sadece yüzde 1'ine hizmet ediyor. Bu arada; Boeing CEO'sunun 2017 yılında yaptığı bir açıklamayı hatırlatmakta fayda var. CEO'ya göre dünya nüfusunun en az yüzde 80'i bugüne kadar hiç uçak kullanmadı...

Sivil toplum örgüleri ile çevre aktivistleri, iklim değişikliğinin zirve yaptığı bugünlerde özel jetlerle yolculuk yapıp, sonra da iklim krizinin konuşulmasını samimi bulmuyorlar. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?