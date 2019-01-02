DC’nin ABD Dışında En Başarılı Filmi Artık Aquaman

ABD izleyicisinin çok da yüz vermediği Aquaman, ülke dışında elde ettiği başarıyla yapımcılarının yüzünü güldürmeyi başardı.

DC Extended Universe ya da DCEU olarak adlandırılan ve DC çizgi romanlarının uyarlamalarından oluşan sinematik evrenin son filmi, başrolünde Jason Momoa’nın yer aldığı Aquaman oldu. Aquaman, Kuzey Amerika dışında en çok gişe yapan film olarak The Dark Knight Rises’ı geride bıraktı.

Filmin şu anda elde ettiği başarı yaklaşık olarak 575 milyon dolar seviyesinde. Bütün ülkelerde aynı anda gösterime girmeyen filmin gösterimleri devam ediyor ve Tha Dark Knight Rises’ın 636 milyon dolarlık kazancını geride bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ABD’de beklediği ilgiyi göremeyen, Kuzey Amerika’da en zayıf performansa sahip olan ikinci DC filmi olan Aquaman, dünya çapındaki başarısıyla yapımcılarını mutlu etti. Muhtemelen Warner Bros da film için beklentilerini düşük tutuyordu.

Filmin önümüzdeki günlerde toplamda 800 milyon doları geçmesi ve vizyondan kalkana kadar da 900 milyon doları aşması bekleniyor. Dark Knight ve Dark Knight Rises toplamda 1 milyar doları geçmişti. Kuzey Amerika performansı zayıf olan Aquaman’in bu rakama ulaşma şansı düşük.

Warner Bros’un yönetmen koltuğunda James Wan’i tercih ettiği filmi, yedi denizlerdeki yaşamı ortaya seren bir macera-aksiyon filmi. Filmin başrolünde ise Jason Momoa yer alıyor. Yarı atlantisli yarı insan olan Arthur Curry/Aquaman’i oynayan Momoa, bu filmde karakterin orijin hikayesini anlatıyor.

Filmde Jason Momoa (Arthur/Aquaman), Amber Heard (Mera), Nicole Kidman (Queen Atlanna), Patrick Wilson (Orm/Ocean Master), Willem Dafoe (Nuidis Vulko), Yahya Abdul-Mateen II (Black Manta), Ludi Lin (Murk), Dolph Lundgren (King Nereus), Djimon Hounsou (The Fisherman King), Natalia Safran (Fisherman Queen), ve Michael Beach (Jesse Kane) yer alıyor. Film, şu anda ülkemizde de gösterimde.