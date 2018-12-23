Uzun zamandır merakla beklenen ve gösterime girdiğinden beri gişede rekor üstüne rekor kıran Aquaman, bu haftayı da birinci sırada sonlandırdı.

DC'nin sinema salonlarını doldurma konusunda Marvel kadar başarılı olamadığı gerçeği, Aquaman'le birlikte yavaş yavaş değişecek gibi duruyor. Herkesin merakla beklediği yapıma olan ilgi, Çin'den gelen gişe rekoru haberleriyle daha da artmıştı ve bu hafta sonu ABD'de de vizyona giren yapım, burada da gişede büyük başarı yakaladı.

Çin'de yapılan açılışla birlikte DC tarihinin en büyük gişe açılış hasılatını elde eden film, şu an dünya genelinde 480 milyon dolarlık hasılat elde etmiş durumda. ABD'de de açılışı oldukça iyi yapan yapım, DC'nin sinema salonlarında yıldızının parlamasını sağladı ve gelecekte karşımıza çıkacak yeni DC yapımları için de umut oldu diyebiliriz.

Film ABD'de Mary Poppins Returns ve Bumblebee gibi güçlü rakiplerle yarışıyor ve izleyici yorumları ile hasılatı göz önüne alırsak rakiplerini çok rahat geride bıraktığını söyleyebiliriz. Ülkemizde henüz vizyona girmeyen Aquaman, 28 Aralık'ta izleyicisi ile buluşacak.