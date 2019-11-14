Death Stranding, Yeni Bir Satış Rekoru Kırmayı Başardı

Death Stranding'ten başarılı satış rakamları gelmeye devam ediyor. Kojima'nın yeni oyunu PS4'te yaptığı ilk gün satışlarıyla Japonya'da yeni bir rekora ulaştı. Oyun, PlayStation 4'ün ilk günde en çok satan oyunu olmayı başardı.

Death Stranding'in hafta başında İngiltere'de PS4 oyunları arasında Days Gone'ın ardından en başarılı ikinci lansmanı yaptığı açıklanmıştı. Hideo Kojima'nın yeni oyunu, çıktığı gün anavatanı Japonya'da da yeni bir rekor kırarak şimdiki neslin en çok satan 'yeni oyunu' olmayı başardı. Ayrıca PS3'e gelen ilk Dark Souls'un ardından bölgede en iyi ikinci lansmanı yapan oyun oldu.

Death Stranding PS4'e özel olarak Japonya'da piyasaya sürüldüğü ilk gün, yaklaşık 186.000 satış yaptı. Kojima'nın ses getiren oyununu, yine bu yıl çıkış yapan Judgment ve Sekiro: Shadows Die Twice izledi. Bölgede lansman günü daha fazla satılan oyunlar da var ancak yeni bir marka değiller. Örneğin, yeni Pokemon oyunları Japonya'da piyasaya sürüldüğünde çok daha fazla satmasına rağmen listede yer verilmedi.

PS4'e özel bir diğer oyun Knack'ın listenin zirvesinde olması gerekiyordu. Ancak oyun Japonya'da PlayStation 4 konsollarıyla birlikte paket olarak satıldığı için listeye giremedi. Death Stranding'in hemen arkasından gelen Judgment, Sekiro: Shadows Die Twice ve Bloodborne'un her biri piyasaya sürüldüğü gün yaklaşık 150.000 kutulu sürüm sattı.

Rekabet sert geçmesine rağmen, Kojima'nın yeni oyunu büyük bir satış başarısı gösterdi. Bununla birlikte elde edilen başarılarla, yeni bir oyunun gelişi kaçınılmaz görünüyor. Diğer yandan Death Stranding, Japonya'da Kojima'nın Zone of the Enders'tan bu yana en kötü lansmanı oldu.

Death Stranding’in ilk gününde yaptığı satışlar, Metal Gear Solid serisinden çok daha düşük gerçekleşti. Death Stranding geçtiğimiz hafta PlayStation 4'e özel olarak geldi. Kojima Productions oyunun 2020 yazında PC platformuna da geleceğini duyurdu.