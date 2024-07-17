Bilim insanları, deepfake görsellerin kolayca anlaşılmasını sağlayan bir yöntemi paylaştı. Astronomiden ilham alan bu yöntem, göz bebeklerinden sahte görseli anlamamızı sağlıyor.

Üretken yapay zekânın gelişmesi, sahte fotoğrafların da inanılmaz seviyelere çıkmasını sağladı. Artık deepfake bir görselin gerçek olup olmadığını en dikkatli insan bile anlamakta zorluk çekebiliyor.

Araştırmacılar da bu durumu çözmek ve sahte fotoğrafları tespit etmek için çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Yeni bir araştırma da bunlardan biri. Uzmanlara göre sahte görseller, astronomların uyguladığı bir taktikle anlaşılabilir.

Gözlerdeki tutarsızlıklar, görselin deepfake olduğunu açığa çıkarıyor

*Soldaki görsel gerçek, sağdaki deepfake.

Bu hafta başında Kraliyet Astronomi Topluluğu’na sunulan araştırmada bilim insanları, galaksilerin fotoğraflarını inceledikleri bir yöntemi deepfake görüntülere entegre edebileceklerini ifade etti. Bunu da gözleri analiz ederek yapacaklar.

*Bu gözlerin hepsi sahte.

Aslında yöntem oldukça basit. Uzmanlar, fotoğraflardaki kişilerin göz bebeklerindeki yansıma ile sahte olup olmadığının anlaşılabileceğini söylüyor. İki gözdeki yansımalar eşleşiyorsa fotoğrafın gerçek olma ihtimalinin yüksek olduğu, eşleşmezler ise de muhtemelen deepfake oldukları anlaşılıyor.

Paylaşılan örnek görsellere ve günlük hayatımızda karşılaştığımız sahte görsellere dikkatli bakarsak bunu anlamak mümkün oluyor. Deepfake görsellerdeki gözlerde hiç gerçekçi bir şekilde yansıma yer almadığını görebiliyoruz. Birleşik Krallık’taki Hull Üniversitesinden Profesör Kevin Pimbblet de yöntem ile ilgili şunu söylüyor: “Göz bebeklerindeki yansımalar gerçek kişide tutarlı ancak sahte kişide yanlış olarak karşımıza çıkıyor.”

Buna ilham veren astronomi yönteminde araştırmacılar;galaksilerin şekillerini ölçmek, onları daha iyi anlamak için benzer yaklaşımlar sergiliyorlar. Bunu da simetrik olup olmadıklarını ve ışık dağılımlarını analiz ederek yapıyorlar.

Göz bebeklerini tanıma yöntemi, şu anki birçok deepfake fotoğrafta işe yarayabilir demek mümkün. Ancak yapay zekânın ne kadar hızlı geliştiğini düşündüğümüzde birkaç yıla gözlerdeki bu tutarsızlıkların azalacağını tahmin etmek yanlış olmaz. O zaman bu yöntemin işe yarayıp yaramayacağı merak konusu.