Kendi Deepfake Videonuzu Oluşturabileceğiniz Mobil Uygulama

Doublicat isimli bir mobil uygulama, kendi deepfake videolarınızı oluşturmanızı sağlıyor. Deepfake denilince ilk akıllara gelen yazılım olan RefaceAI isimli yapay zekayı kullanan Doublicat, hem Android hem de iOS platformunda kullanılabiliyor.

Yapay zeka teknolojileri, son birkaç yıldır iyiden iyiye hayatımıza girmiş durumda. Artık pek çok sistem yapay zeka ile destekleniyor ve böylelikle de hem ilgili sistem daha işlevsel bir hale geliyor hem de tüketiciler için daha iyi bir hizmet sunuluyor. Ancak bu demek olmuyor ki yapay zeka daima başarılı işler çıkarabiliyor.

Yapay zeka teknolojileri, faydalı olduğu kadar çeşitli risklere sahip olan da bir teknoloji. Çünkü yapay zekanın kimi nimetleri kullanılarak oluşturulan bazı içerikler, ciddi anlamda akıl tutulması yaşatıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bahsettiğimiz şey, "deepfake" videolar. Şimdi geliştirilen bir deepfake video aracı ise saniyeler içerisinde deepfake videolar oluşturmanızı sağlıyor. Üstelik bu araç, akıllı telefonlarda kullanılabiliyor.

Söz konusu deepfake video aracı "Doublicat" olarak isimlendiriliyor ve hem Android hem de iOS platformu için kullanılabiliyor. Uygulamayı indirdikten sonra basit bir özçekim yapmanız ise gerekli deepfake videosunu oluşturmanız için yeterli oluyor. Söz konusu uygulama, çektiğiniz özçekime bir GIF dosyası eklemenize ve böylelikle de kendi deepfake videonuzu oluşturmanıza yardımcı oluyor.

Doublicat uygulamasıyla yapılmış bir deepfake örneği

Doublicat, yüzünüzü değiştirmek için "RefaceAI" isimli bir yapay zekadan faydalanıyor. Bu yapay zeka, yine aynı isme sahip olan bir şirket tarafından geliştirildi ve geçtiğimiz dönemlerde "Reflect" isimli bir yüz değiştirme uygulamasında kullanıldı. Reflect'in bir yerlerden tanıdık geldiğini düşünüyorsanız haklısınız çünkü Elon Musk, geçtiğimiz dönemlerde bu uygulamayı kullanarak gündem olmuştu.

Elon Musk'ın gündem olan o paylaşımı

Doublicat güvenli mi? Kullanmanın bir sakıncası var mı?

Bu tarz uygulamaların her zaman için riskli olduğunu bilmek gerekiyor. Geçmiş dönemlerde ortaya çıkan benzer uygulamalar, kullanıcıların verilerini kullanmadığını iddia etti ancak gerçek hiç de öyle değildi. Doublicat'in CEO'su da uygulamanın kullanıcı verilerini işlemediğini, görüntüler üzerinde gerekli işlemler yapıldıktan sonra verilerin silindiğini ifade ediyor. Ancak bu açıklamaya inanmak ya da inanmamak, tamamen sizin tercihinize kalıyor.

RefaceAI şu sıralar yeniden gündemde olsa da ilerleyen dönemlerde daha da çok konuşulacak gibi görünüyor çünkü bu yapay zekayı geliştiren ekip, şu sıralar yüz değiştiren yeni bir video uygulaması üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca raporlara göre TikTok ve Snapchat, RefaceAI'den güç alan yeni efektler üzerinde çalışıyor.

Doublicat'i Android ya da iOS telefonunuza indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz