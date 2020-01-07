Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un STAR Labs birimi, uzun zamandır üzerinde çalıştığı NEON adlı yapay insan projesinin üzerindeki sis perdesini nihayet kaldırdı. Öğrenme yetisi bulunan ve kendi anılarını oluşturan NEON, olağanüstü bir gerçekliğe sahip.

İsmini DC Comics tarafından yayınlanan çizgi romanlarda görünen kurgusal bir bilimsel araştırma tesisinden alan Samsung STAR Labs, müthiş bir gizlilikle yürüttüğü NEON projesini CES 2020’de tanıttı. Özetle NEON, gerçek bir insan gibi görünen ve davranan, üstün bir zeka ve duygu yetisine sahip yapay bir insan.

Günümüzde deepfake veya CGI gibi çeşitli görüntü ve video manipülasyon tekniklerinin giderek yaygınlaştığı düşünüldüğünde, bu sizlere o kadar da ilginç gelmeyebilir; ancak detaylara indiğinizde gerçekten çığır açıcı özelliklerle karşılaşıyorsunuz.

NEON'lar, STAR Labs'in CORE R3 olarak adlandırdığı şey tarafından destekleniyor. CORE R3, kelime olarak Reality (Gerçeklik), Realtime (Gerçek Zamanlı) ve Responsive (Duyarlı) anlamına geliyor. NEON adı verilen bu ‘yapay insanların’, alışkın olduğumuz ses asistanları gibi bir şey olmadığını söylemek gerekiyor.

STAR Labs’e göre NEON, Google Asistan, Alexa ve Siri'den farklı olarak yaşadığı deneyimlere bağlı olarak öğrenen ve anılar oluşturan bağımsız bir sanal varlık. Tıpkı gerçek bir insan gibi karşısındaki anlayan ve ona sempati besleyebilen NEON, benzersiz bir etkileşim yeteneğine sahip.

Samsung STAR Labs'in başındaki Pranav Mistry'nin paylaşımı:

STAR Labs, NEON’ların, mevcut görüntülerin veya videoların manipüle edildiği deepfake veya diğer video manipülasyon tekniklerinden farklı olarak, yeni gerçeklikler yarattığını söylüyor. STAR Labs, bir NEON’un gerçek bir kişinin görünüşünden veya sesinden ilham almasına rağmen, kendine özgü bir kişiliğine sahip olduğunu belirtiyor.

NEON’ların öğretmen, finansal danışmanı veya sağlık personeli olarak hizmet edebileceğini söyleyen şirket, daha da ileri giderek yarattıkları yapay insanların gelecekte bir aktör veya spiker olarak karşımıza çıkabileceğini iddia ediyor.

Peki ya gizlilik ve güvenlik? STAR Labs, CORE R3 mimarisinin gizlilik ve güven ilkeleri etrafında tasarlandığını söylüyor. “Siz ve NEON'unuz dışında hiç kimse NEON ile etkileşimlerinize erişemez. NEON'lar, özel verilerinizi izniniz olmadan asla paylaşmazlar” ifadelerini kullanan şirket, bu taahhütlerine sıkı sıkıya bağlı olduklarını belirtiyor. NEON’un 2020 yılı içerisinde beta sürecine başlaması bekleniyor. Fiyatlandırma ile ilgili ise henüz herhangi bir detay verilmedi.