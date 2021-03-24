Deezer, yaklaşık 1 yıl önce kullanıma sunduğu "Hi-Fi" abonelik paketinin kapsamını genişletti. Yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, bugün itibarıyla "Aile Hi-Fi" isimli bir paketi daha satın alabilecekler. 6 kullanıcıya kadar profilin oluşturulabildiği abonelik paketi, kullanıcılara yüksek ses kalitesi sunuyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik platformu Spotify, kısa bir süre önce yeni bir abonelik sistemi duyurmuştu. Hi-Fi olarak isimlendirilen bu abonelik paketi, kullanıcıların CD kalitesinde kayıpsız ses kalitesi sunmasını sağlıyordu. Benzer bir hamle, aslında bir süredir bu hizmeti sunan Deezer'dan geldi. Ancak Deezer, zaten 1 yıl gibi uzunca bir süredir sunduğu Hi-Fi abonelik sisteminin daha fazla tüketiciye ulaşabilmesi için, bu paketin kapsamını genişletti.

Türkiye'de de pek çok kullanıcısı olan Deezer'ın mevcut Hi-Fi paketi, yalnızca bireysel kullanıcılar tarafından deneyimlenebiliyordu. Ancak bugün itibarıyla "Aile Hi-Fi" isimli yeni abonelik paketi satın alınabilecek. Ancak bu pakete şu an için yalnızca Hi-Fi aboneliği olan kullanıcılar geçiş yapabilecekler. Böylelikle 6'ya kadar profilin oluşturulabildiği tüm aile üyeleri, Deezer'ı Hi-Fi kalitesi ile kullanabilecekler.

Deezer'ın Aile Hi-Fi paketi, Spotify'a ciddi bir rakip olacak

Deezer yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre 6 kişiye kadar kullanılabilen Aile Hi-Fi paketi, standart ses kalitesine sahip Aile paketinden yalnızca 9 TL pahalı olacak. Bu da Deezer kullanıcılarının, aylık 35,99 TL'ye Aile Hi-Fi paketine sahip olabilecekleri anlamına geliyor. Spotify'ın standart ses kalitesi sunan Aile paketinin 29,99 TL olduğunu düşünecek olursak, aradaki fiyat farkının Deezer ile Spotify arasında ciddi bir rekabet oluşturacağını söyleyebiliriz.

Deezer'ın bugün itibarıyla kullanıma sunulan Aile Hi-Fi paketi, Deezer Premium'un tüm özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca FLAC kalitesinde müzik indirme, derlenmiş içeriklerin olduğu Hi-Fi Room ve Hi-Fi kullanıcılarına özel müşteri hizmetleri desteği de bu paket içerisinde yer alıyor.