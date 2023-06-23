Dell, oyun odaklı Alienware markalı ürünlerini Türkiye'ye getirdi. Bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanlarından oluşan ürünler, oyunseverlerin hoşuna gidecek özelliklere sahip.

Dell Technologies, özellikle oyunseverlerin büyük merakla beklediği Alienware ürünlerini resmen Türkiye’ye getirdi. Şirket, Alienware Aurora R15, Alienware M16 R1 RTX4070, Alienware M16 R1 RTX4060, Alienware M18 R1 RTX4060, Alienware AW401K RGB Gaming Klavye, Alienware AW610M RGB Gaming Mouse ürünlerini 20 Haziran itibarıyla ülkemizde satışa sundu.

Alienware markalı ürünler, buradaki bağlantı üzerinden ulaşabileceğiniz Gaming.Gen.TR üzerinden satılıyor. Bilgisayarların fiyatları 64 bin ila 90 bin TL arasında, mouse ve klavye gibi donanımlarınki ise 2 bin ila 3 bin 100 TL arasında değişiyor. Peki Dell’in bu ürünlerinde ne gibi özellikler yer alıyor.

Alienware bilgisayarlar, ileri teknolojileri ve özellikleriyle oyun deneyimini bir üst seviyeye çıkarıyor

Alienware Aurora R15, 5.8 GHz’ye kadar destek sağlayan 13. Nesil Intel® Core™ işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 4080 ekran kartı sayesinde daha yüksek performansı yakalarken yeni nesil DLSS teknolojisini deneyimlemenizi sağlıyor. Öte yandan cihazdaki iyleştirmeler, CPU sıcaklıklarını %5 daha düşük seviyelerine indirirken %68 daha fazla güç sağlıyor. Isı sorunu olmayan ve oyun deneyimini iyleştiren cihazın fiyatı ise 89.999 TL olarak karşımıza çıkıyor.

16 inçlik dizüstü bilgisayar Alienware M16 R1, 13. Nesil Intel Core işlemciler ve NVIDIA® GeForce RTX™ 40 serisi grafik kartlarını beraberinde getiriyor. Oyunseverlerin en zorlu oyunları deneyimlemesini sağlayacak cihaz, 240W toplam güç performansına sahip. M16 R1’in Türkiye fiyatı ise 63.999 TL.

Masaüstü bir bilgisayar olan Alienware M16 R1 RTX4070, isminden de görebileceğiniz gibi RTX4070 ekran kartına sahip. Buna, Intel 13. Nesil işlemciler eşlik ediyor. Etkili bir soğutma sistemiyle donatıldığı aktarılan cihaz, 512 GB SSD, 16GB DDR5 RAM’le de donatılmış. 16 inçlik yüksek çözünürlüklü QHD ekranla gelen bilgisayarın fiyatı ise 67.999 TL olarak belirlenmiş.

Son olarak Alienware M18 R1 dizüstü bilgisayarı görüyoruz. Cihaz, 13.Nesil Intel işlemciler ve NVIDIA GeFore RTX 40 serisi GPU’larla donatılmış. 18 inçlik ekran ve NVIDIA DLSS 3 teknolojisiyle gelerek oyun konusunda öne çıkacak bilgisayar, 66.999 TL’den satışta.

Oyunlara hükmetmenizi sağlayacak ekipmanlar

Dell, bilgisayarlarına ek olarak Alienware oyuncu ekipmanlarını da Türkiye’ye getirdi. Alienware AW610M RGB Gaming mouse, kablolu veya kablosuz oyun içerisinde performans kaybetmeden, şarjda olmasına bile gerek kalmadan 1.000Hz’lik hızı ile sizi oyunun en tepesinde tutabilir. Tek şarjla 350 saate kadar oyun oynayabileceğiniz mouse, 16000 DPI sensörüyle geliyor. Fiyatı ise 1999 TL.

Alienware AW410K RGB Cherry MX mekanik anahtarları, 100 milyon basım ömrü, N-key rollover ile anti-ghosting ve metal plaka gövdeye sahip. Oyun deneyiminizi iyileştiren klavye, tümleşik USB geçişi ile fare veya kulaklık arasında PC’nizden geçiş yapmadan kullanılabiliyor. Alienware AW410K RGB’nin fiyatı ise 3.099 TL.