Dell, aynı anda üç farklı cihaza bağlanabilen yeni klavye ve farelerini tanıttı. Tanıtılan bu klavye ve 2 fare, bu senenin ilk çeyreği bitmeden hem ABD'de hem de diğer bölgelerde satışa sunulacak.

Klavyenizi hem bilgisayarınızda hem de akıllı telefonunuzda kullanmak gibi istekleriniz hiç oldu mu? Böyle bir isteğiniz varsa ABD merkezli bilgisayar ve bilgisayar donanımları üreticisi Dell, bu isteklerinize cevap verebilecek yeni donanımlarını tanıttı.

Şirketin çıkardığı yeni Premier Multi-Device Wireless Keyboard ve fare, tek seferde üç cihaza birden bağlanabiliyor. Hem klavye hem de fare, bir bağlantı için 2,4 GHz RF adaptör kullanıyor. Diğer iki bağlantı için ise Bluetooth 5.0 bağlantı seçeneği kullanılıyor. Klavyede ve farede bulunan özel düğmeler, bağlı cihazlar arasında geçiş yapabilmeyi sağlıyor.

Aynı anda 3 cihaza bağlanabilen klavye ve fare

Premier Multi-Device Wireless Keyboard, 26,36 mm kalınlığa sahip. Ayarlanabilir 1000, 1600, 2400 ve 4000 DPI'lı, optik LED sensörlü Premier Multi-Device Wireless Mouse'ta 7 düğme bulunuyor. Bu 7 düğmenin beş tanesi programlanabiliyor.

İsimlerden de anlaşılabileceği gibi bu donanımların ikisi de kablosuz olarak geliyor. Dell'in yaptığı açıklamaya göre her iki cihazın da 36 aylık batarya ömrü bulunuyor. Ayrıca 3 yıllık donanım garantisi de bulunuyor.

Dell'in bu ikisine ek olarak tanıttığı bir diğer aleti de Premier Rechareable Wireless Mouse'tu. Diğerleri gibi üç cihaza aynı anda bağlanabilen bu farede bulunan 5 düğmenin tamamı programlanabiliyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre USB ile şarj edilen bu fare, tek şarjda 6 aylık kullanım sunuyor.

Peki, bu ürünlerin fiyat etiketinde ne yazıyor? Premier Multi-Device Wireless Keyboard ve Premier Multi-Device Wireless Mouse, paket olarak 99,99 dolar (739 TL), Premier Rechargeable Wireless Mouse ise 69,99 dolardan (517 TL) satışa sunulacak. Bu ürünler, ilk olarak 30 Ocak'ta ABD'de 18 Mart'ta da diğer bölgelerde çıkış yapacak.