Ubisoft, XDefiant ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Dün ortaya çıkan bilgilere paralel yapılan açıklamada, oyunun fişinin çekileceği duyuruldu. XDefiant sunucuları, 3 Haziran'da kapanacak.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Ubisoft'un birkaç ay önce yayımladığı FPS oyunu XDefiant ile ilgili gelişmelerden bahsetmiştik. Konuya aşina kaynakların açıklamalarına göre Ubisoft, oyunun fişini çekmeye karar vermişti.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ubisoft, beklenen açıklamayı resmen yaptı. Oynaması ücretsiz FPS oyun pazarında yeterli rekabete ulaşamadıklarını söyleyen Ubisoft ekipleri, oyunu ve ilgili stüdyoları kapatmanın tek çare olduğunu duyurdular.

XDefiant, 3 Haziran 2025'te kapanacak

Ubisoft'un resmî açıklamasına göre XDefiant'ın üçüncü sezonu başlayacak ve 3 Haziran'a kadar devam edecek. Takvimler 3 Haziran 2025'i gösterdiğinde de XDefiant'ın sunucuları kapanacak. Buna paralel olarak Ubisoft'un San Francisco, Osaka ve Sidney'de bulunan stüdyoları da kapatılacak. Burada toplamda 277 kişiyi kapsayan toplu işten çıkarma yapılacak.

XDefiant, oynaması ücretsiz olsa da oyun içi satın alımlar sunuyordu. Yapılan açıklamada, söz konusu ödemelerle ilgili bir şey söylenmedi. Ancak yaşanan durumun sorular ve beklentiler getirdiğinin farkında olduklarını söyleyen Ubisoft yetkilileri, gelecekte daha fazla açıklama yapacaklarını duyurdular.