Denis Villeneuve'ün Yöneteceği Dune, 2020'de Vizyona Girecek

Frank Herbert'in Dune isimli romanının uyarlaması olacak filmin vizyon tarihi nihayet açıklandı. Blade Runner 2049 ve Arrival filmlerinin de yönetmenliğini yapan Denis Villeneuve'ün yöneteceği film, 2020'nin sonlarına doğru seyirciyle buluşacak.

Variety dergisinin internet sitesinde yer alan bir habere göre 1965 tarihli bilim kurgu türündeki Dune romanının en son uyarlaması, 20 Kasım 2020 tarihinde vizyona girecek. 1984 yılındaki ünlü yönetmen David Lynch'in yönettiği ilk film ve SCI FI kanalının 2000 ve 2003'te yayınladığı iki filmden sonra bu film, Dune romanının üçüncü uyarlaması olma özelliğini taşıyacak.

Denis Villeneuve'ün geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda, Herbert'in oğlu Brian'ın "İlk uyarlama, romanın ilk yarısını kapsıyordu" açıklamasını hatırlatarak yeni bir Dune uyarlaması çekmeyi hedeflediğini belirtmişti. Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista ve Charlotte Rampling gibi önemli isimlerin yer alacağı filmin senaristliğini Eric Roth üstlenecek.

Uzak gelecek temalı bir film olan Dune'un hikayesi oldukça dikkat çekici. Filmin hikayesi, çöl gezegeni Arrakis’in kontrolünü elinde bulunduran ailenin oğlu Paul Atreides’in başından geçenleri anlatan romanı birebir takip ediyor.

Filmin hikayesi; Arrakis’te yetişen, insanın zihinsel yeteneklerini geliştiren ve uzay yolculuğunu mümkün kılan "baharat" isimli maddeyi elde etmek isteyen Harkonen ailesinin kurduğu tuzakla başlıyor. Paul ve ailesinin tuzağa düşüp kontrolü kaybetmesinden sonra Arrakis'i yeniden kazanma mücadelesini anlatan Dune'un yeni uyarlamasının nasıl olacağı, şimdiden büyük merak konusu.