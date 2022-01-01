Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geçtiğimiz aylarda depozito iade sistemini duyurmuştu. İnsanların depozitolu ürünleri iade ederek kazandığı bu uygulama bugün başladı. Peki, ücretler ne kadar? Gelin hep beraber bakalım.

Geçtiğimiz aylarda depozito iade uygulamasının 2022’nin ilk ayı, yani bugün başlayacağını sizlerle paylaşmıştık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık projesi altında öncelikli olarak metal, cam ve pet şişelerin sisteme dahil edileceğini ifade etmiş, bu uygulamanın geri dönüşüm oranlarını artıracağını kaydetmişti.

Dünyayı kasıp kavuran iklim değişikliğinin etkilerinin ciddi derecede yükseldiği bu günlerde bu tarz önlemlerin oldukça önemli olduğunu söylememiz gerek. İade ettikleri ürünlerle insanların ücret almasını sağlayarak çevreye olan zararı düşürmeyi amaçlayacak olan bu sistem bugün itibariyle başlamış oldu.

Depozito ücreti tahsil edenler 'borçlu', ücreti ödeyen vatandaşlar 'alacaklı' sayılacak

Çevre kirliliğini azaltmayı planlayan Depozito Sistemi, 2022 yılının başlaması ile birlikte kâğıt, cam, plastik ve metal kullanılarak üretilen ambalajlar için devreye girdi. Açıklamalara göre bu sistem kapsamında aldıkları ürüne depozito ücreti ödeyen insanlar, ürünü iade ettiklerinde depozito bedellerini geri alacaklar.

Bunun yanı sıra ürünlerini belirtilen depozitolu ambalajlar ile piyasaya sürecek olanların, depozito sistemi kurarak bir uygulama planı belirleyeceği ve bu planı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayına sunacağı gelen haberler arasında yer aldı. Ayrıca, depozito uygulamasında mali kayıtların tutulacağı, bu kayıtlarla sayesinde de depozito ücreti alanlar borçlu sayılırken depozito ücreti ödeyen vatandaşlar alacaklı sayılacak.

Depozito uygulaması kapsamında belirlenen ücretler ise şu şekilde:

Metal ambalaj (İçecek ambalajları)

4.3 Kuruş

Cam ambalaj:

0,25 litreye kadar: 1.48 kuruş

0,2501-0,5 litre arası: 2.8 kuruş

0,501-1 litre arası: 4.3 kuruş

1,01 -5 litre arası: 7 kuruş

5,01 litre ve üzeri: 14.8 kuruş

Kompozit ambalaj (Kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajı​)

0,25 litreye kadar: 1.48 kuruş

0,2501- 0,5 litre arası: 2.8 kuruş

0,501 litre ve üzeri: 5.8 kuruş

Plastik ambalaj (İçecek ambalajları)