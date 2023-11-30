Riot Games, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden profesonel VALORANT oyuncusu Gizem "Luie" Harmankaya'nın anısına oyuna yeni bir kart ekledi.

6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde 11 il etkilenmiş, binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken tüm Türkiye'nin canı yanmıştı. "Asrın felâketi" olarak nitelendirilen depremde hayatını kaybedenlerden biri de profesyonel VALORANT oyuncusu Gizem "Luie" Harmankaya olmuştu. ,

Riot Games'ten vefalı hareket

Riot Games, Harmankaya'yı unutmadı ve oyuncunun anısına VALORANT'a yeni bir kart ekledi. 28 Kasım Salı günü başlayan VALORANT Champions Tour 2023: Game Changers Championship Sao Paulo ile birlikte oyuna eklenen kartın oyunculara dağıtılmasına da başlandı.

Karta erişmek için oyuncuların tek yapması gereken ise oyuna giriş yapmak. Oyuna giriş yapıldığı anda kartın hesaba tanımlanma işlemi gerçekleştiriliyor. Kart eklenirken "Bu, Luie İçin. Gizem "Luie" Harmankaya'nın Yaşamını Kutlayalım" şeklinde bir anma yazısı da göze çarpıyor.

Turgutlu Belediyespor e-sports takımı oyuncusu olan Harmankaya, depremde yaralı olarak kurtarılmayı beklediği 40 saatin sonunda yaşam mücadelesini kaybetmişti. Riot Games daha önce de VALORANT'ın Bölüm 6 Kısım 3 savaş biletine oyuncunun ismini bir unvan olarak eklemişti.