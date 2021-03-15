Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Konferansı (DETECH); yapay zeka, robotik, havacılık ve uzay gibi güncel teknoloji konularını alanında profesyonel konuşmacılarla ele alacak.

COVID-19 sebebiyle online olarak gerçekleşecek etkinlikte, 3 gün boyunca konuşmacıların katılımcılar için hazırladığı eşsiz sunumlar aracılığıyla geleceğin teknolojileri masaya yatırılacak ve organizasyon tarafından sunulacak sürpriz fırsatlardan yararlanarak eğlence dolu interaktif bir deneyimin parçası olabileceksiniz.

Savunma sanayii, siber güvenlik, 5G, IoT, gömülü sistemler, oyun sektörü, blockchain-bitcoin, AR, VR, otomotiv sektörü ve girişimcilik gibi şimdilerde sıkça karşılaştığımız başlıklar hakkında tecrübeli konuşmacıların kendi bilgi birikimlerini aktaracağı DETECH, yeni teknolojilere ilgi duyan, bilime meraklı, kendini geliştiren ve değişime ayak uydurmak isteyen herkesi bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

IEEE Dokuz Eylül Üniversitesi öğrenci topluluğunun organizasyonu olan DETECH’in misyonu; genç girişimcilere, yeni dünya düzenini sorgulayan araştırmacı bireylere, bilime katkı sağlamak isteyen ve dünyayı teknolojiyle değiştirebileceğine inanan herkese ışık tutmaktır. Katılan herkesin kariyer planlarında fark yaratan DETECH, 19-20-21 Mart 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleşecek. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için buraya tıklayabilirsiniz.