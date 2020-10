Detroit: Become Human Sevenlerin Hoşuna Gidecek 8 Oyun

Seçimlerimize göre ilerleyen, son yılların en dikkat çekici bilim kurgu oyunlarından Detroit: Become Human, geçtiğimiz yıl PC oyuncularıyla Steam ve Epic Games Store’da buluşmuştu. Biz de bu içeriğimizde Detroit: Become Human benzeri oyunlara yer verdik.

Dişe dokunur, kaliteli bilim kurgu oyunlarının sayısı son derece az. Var olanlar da birbirlerini ciddi şekilde kopyalayan yapımlar. Ancak 2018'de önce PS4'e çıkan, ardından da 2019'da PC'ye gelen öyle bir yapım varki, soluksuz bir hikaye anlatımı ile oyuncuların gönlünde taht kurdu: Detreoit: Become Human.

Ayrıca Detroit: Become Human Türkçe dilini de desteklemesi sayesinde ülkemizde de geniş bir kitleye hitap etmiş, fazlasıyla sevilmişti. Oyunun hikayesi, gerek karakterleri, gerekse de oyunun oynanışı ile kalbimizi kısa sürede fethetmeyi başardı. Bu içeriğimizde Detroit: Become Human benzeri oyunlara da göz atmak isteyenler için birbirinden güzel bilgisayar oyunlarını listeledik.

Detroit: Become Human benzeri PC oyunları:

Heavy Rain

Beyond: Two Souls

Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered

State of Mind

L.A. Noire

Life is Strange

The Wolf Among Us

Tales from the Borderlands

Heavy Rain

Çıkış tarihi: 2010

Geliştirici: Quantic Dream

Metacritic puanı: 78

İnteraktif bir aksiyon, drama ve macera oyunu olan Heavy Rain, aynı Detroit gibi Quantic Dream tarafından geliştirildi. Oyunda yoğun araştırmalara ve soruşturmalara rağmen polisten kaçmaya devam eden ve yalnızca yağmur yağdığında cinayet işleyen Origami Katili’nin cinayetlerini takip ederek Origami Katili’nin kim olduğunu bulmaya çalışıyorsunuz. Ayrıca yapacağınız seçimler, oyunun gidişatında çok büyük bir etkisi bulunuyor.

Beyond: Two Souls

Çıkış tarihi: 2013

Geliştirici: Quantic Dream

Metacritic puanı: 76

Beyond: Two Souls da Heavy Rain ve Detroit ile Quantic Dream tarafından geliştirildi. Detroit'te ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Clancy Brown'ın bulunduğu gibi, Beyond: Two Souls’ta da Willem Dafoe ve Ellen Page gibi Hollywood yıldızları yer aldı.

Ana karakter Jodie’nin doğduğu andan itibaren Aiden isimli olağanüstü güçlere sahip gizemli bir varlıkla aralarında bir bağ bulunuyor. Jodie’nin benliğini keşfetmek için çıktığı yolculukta sizin seçimleriniz tüm hikayeye yön verecek.

Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered

Çıkış tarihi: 2005

Geliştirici: Aspyr

Metacritic puanı: 61

Indigo Prophecy olarak da bilinen Fahrenheit, kaliteli senaryosu, oyundaki seslendirmeler, seçilen müzikler ve oyunun birden fazla farklı tarzda sonlarının olması ile yaklaşık 15 yıl önce piyasaya sürülen bir oyuna göre o dönemin gayet ilerisinde bir oyun. Ancak her ne kadar “Remastered” dense de ne grafik ne de oynanış açısından eski versiyonu arasında pek bir fark yok, oyunun hemen hemen iki versiyonu da aynı.

Sıkıcı ve tek düze bir hayatı olan Lucas Kane, soğuk bir kış gününde bir lokantaya gider. Lokantanın tuvaletinde kendinden geçer ve orada gördüğü birini öldürür. Hala ne yaptığının farkında olmayan Lucas, cesedi ve cinayet aletini saklayarak lokantadan çıkar ve kendisine ne olduğunu anlamaya çalışır. Bu olaydan sonra ise hikayeye Carla ve Tyler adında iki dedektif dahil olur.

State of Mind

Çıkış tarihi: 2018

Geliştirici: Daedalic Entertainment

Metacritic puanı: 69

State of Mind, Detroit'in oyunda hissettirdiği atmosfere doyamayan oyuncular için ideal bir oyun. 2048 yılında Berlin’de geçen oyun Berlin ve sanal gerçeklik arasındaki çatışmayı konu ediniyor. Bulmacalar çözerek ve belirli seçimler yaparak ilerliyorsunuz. Dolayısıyla bol bol konuşma var. Oyunun en büyük eksikliğinden biri aksiyonu olmaması. Daha çok film izler gibi oynuyorsunuz, yine de oyunun senaryosu bu eksiği kapatıyor.

L.A. Noire

Çıkış tarihi: 2011

Geliştirici: Rockstar Games

Metacritic puanı: 83

Eğer Detroit oynarken Connor’ı kontrol etmek hoşunuza gittiyse 1940’ların Los Angeles’ında geçen ve ana karakterin müfettiş olduğu bu oyunu da seveceğinizi tahmin ediyoruz. Hikayenin geçtiği dönemin insanları, kültürleri, giyimleri, arabaları ve müzikleri ile o zamanlar oyuna çok güzel yansıtılmış.

Oyunun ön plana çıkan yanlarından en önemlisi ise insanların yaptığı mimikler. LAPD Müfettişi Cole Phelps olarak oynadığınız L.A. Noire’de insanları sorgularken yalan söyleyip söylemediğini mimikleri sayesinde anlayabiliyorsunuz.

Life is Strange

Çıkış tarihi: 2015

Geliştirici: Square Enix

Metacritic puanı: 83

Detroit: Become Human’ı sevmenizin sebeplerinden biri oyunu farklı farklı sonlara ulaştıran hikaye seçimleri ise Life is Strange'i de seveceğiniz kesin. Farklı olarak Life is Strange oyununda oyuncuların geçmişi, bugünü ve geleceği etkilemek için zamanı geri almasına izin veriliyor, bu da bu oyunda yapabileceğiniz seçimlerinin hikayede etkileri olduğu anlamına geliyor.

Fotoğrafçılık okuyan Max, sessiz, sakin biridir ve yardımsever bir kişiliğe sahiptir. Günün birinde dersteyken, zamanı geriye alabilme yeteneğinin olduğunu fark eder. Fark ettiği andan itibaren Max’in hayatında ve yaşadığı Arcadia Körfezi'nde büyük değişiklikler olmaya başlar.

The Wolf Among Us

Çıkış tarihi: 2013

Geliştirici: Telltale Games

Metacritic puanı: 85

Telltale Games tarafından geliştirilen The Wolf Among Us, tam dedektiflik ve polisiye oyunlarını sevenler için ideal bir oyun, ayrıca çizgi romansı havası ile oyuncuları iyice içine çekiyor. The Wolf Among Us’da aynı Detroit’te olduğu gibi birçok son mevcut ve bu sonlar oyuncuların verdiği kararlar sayesinde değişiyor.

Tales from the Borderlands

Çıkış tarihi: 2014

Geliştirici: Telltale Games

Metacritic puanı: 86

Telltale oyunlarında aşina olduğumuz üzücü ve kasvetli temanın aksine bu oyunun sahip olduğu samimi, eğlenceli hikayesi tebesüm ettiriyor. Borderlands evreninden farklı karakterlerin hikayesini işleyen Tales from the Borderlans, Borderlans’i bilmeseniz bile oyunun hikayesini çok rahat bir şekilde anlayıp eğlenebileceğiniz türden bir oyun.

Tales from the Borderlans, Detroit: Become Human gibi seçim bazlı bir oyun olduğu için bu oyunda da seçtiğiniz seçenekler oyununu hikayesini etkiliyor. Ayrıca diğer telltale oyunlarında olduğu gibi bu oyun da çizgi romansı bir havaya sahip.