Spider-Man: Miles Morales, Tamamen Bağımsız Bir Oyun Olacak

PlayStation 5 için tanıtılan Spider-Man: Miles Morales hakkında merak edilenleri cevaplayan Insomniac, oyunun tamamen bağımsız olacağını söyledi. Yani oyun, bir önceki Spider-Man oyununun ek paketi niteliğinde olmayacak.

Geçtiğimiz hafta Sony, uzun süredir dört gözle beklediğimiz yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’i sonunda tanıtmıştı. Sony’nin etkinliği sırasında oyun konsolunun yanı sıra bir de bu konsola gelecek oyunlar tanıtılmaya başlanmıştı. O oyunlardan biri de Spider-Man: Miles Morales’ti.

Spider-Man: Miles Morales, PlayStation 4 için çıkan Marvel’s Spider-Man’in başarısından dolayı herkesin ilgisini çekmişti ancak oyun hakkında akılda bazı soru işaretleri de oluşmuştu. Miles Morales, tamamen ayrı bir oyun muydu yoksa Marvel’s Spider-Man’in yalnızca bir ek paketi gibi miydi?

Oyun, bir önceki oyunun ek paketi olmayacak:

PlayStation 4 için Marvel’s Spider-Man’i ve şu anda da PlayStation 5 için Spider-Man: Miles Morales’i geliştiren Insomniac, bu soru ve birkaç soruya net cevaplar verdi. Insomniac, en başta Spider-Man: Miles Morales’in tamamen bağımsız bir oyun olduğunu söyledi.

Oyun, ayrı bir oyun olsa da stüdyonun açıklamasına göre yine de bir önceki Spider-Man oyunundan daha küçük çaplı olacaktı. Stüdyo, oyunun büyüklüğünün hemen hemen Uncharted The Lost Legacy kadar olacağını söyledi. Yani oyun 5-10 saat süren bir hikâyeye sahip olacak.

Tabii oyun hakkında merak edilen bir diğer şey de oyunun dünyasıydı. Spider-Man: Miles Morales, birçok kişiye göre bir önceki oyundaki dünyada geçecekti ancak stüdyo, bu dünyaya yeni kötüler, görevler ve görsel geliştirmeler ekleyeceğinin sözünü şimdiden verdi. Bununla birlikte oyundaki karakter modelleri, kaplamalar, saç ve birçok şey de yeniden gözden geçirilecek.

Miles Morales, Spider-Man: Miles Morales oyununda ana karakterimiz olacak. Oyun, 2020’nin sonlarına doğru piyasaya sürülecek. Spider-Man: Miles Morales, birçok açıdan geliştirilmiş bir Marvel’s Spider-Man olarak görülse de elbette kendine has ögeleri bize sunacak.