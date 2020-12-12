2020’nin Son Geliştiriciler Anketi Başladı: İşte Hediyeler

SlashData tarafından her yıl düzenlenen ve onbinlerce programcı ile yazılım geliştiricisinin katıldığı Developer Economics Survey, yeniden başladı. Galaxy S20 Plus, OnePlus 8, PlayStation VR Bundle ve daha pek çok ödülün bulunduğu ankete nasıl katılacağınızı açıkladık.

2020, ülkemiz oyun sektörü başta olmak üzere aslında bilişim alanında yazılım geliştiricilerinin ve programcıların bir adım daha öne çıktığı bir yıl oldu. Her şeyin büyük bir hızla dijitalleştiği günümüzde bu dünyada bir meslek icra etmenin en temel kuralı sürekli güncel kalmak ve modern trendlere hakim olmak. İşte bu konuda sunduğu detaylı analizler ile sektöre yol gösteren SlashData, yılın ikinci büyük anketini başlattı.

Daha önce olduğu gibi bu ankete de dünyanın pek çok ülkesinden, onbinlerce yazılım geliştirici ve programcı katılacak. Elde edilen sonuçlar, ankete katılan herkese gönderilecek. Böylece global bilişim topluluğu, 2021 boyunca hangi araçların, trendlerin ve tekniklerin kullanıcılağı konusunda önemli bilgiler edinecek. Tabii ki katılımcıları bazı sürprizler de bekliyor.

Developer Economis Survey'in ödülleri şu şekilde:

Teknolojik cihazlar: Acer Predator Helios 300 oyun bilgisayarı Samsung Galaxy S20 Plus OnePlus 8 Oculus Quest 2 PlayStation VR bundle VR Ninjas sanal gerçeklik matı Logitech MX Anywhere 2S Kablosuz Fare TCL Socl300 gürültü önleyici kulaklık VIVO Black Height ayarlanabilir ayakta çalışma masası (32 inç) Taşınabilir monitör

Hediye kuponlar, üyelikler ve lisanslar: Amazon hediye kartları (10, 15, 20, 30, 50, 100 değerlerinde) Online fitness uygulaması Les Mills'e yıllık üyelik (120 dolar değerinde) 15 dolar değerinde Netflix kuponu (Alternatif platform seçme imkanı) GitKraken Pro lisansı JetBrains'in bütün ürünlerine lisanslı erişim 12 aylık Sketchfab Pro lisansı 12 aylık Evernote lisansı 12 aylık Tick Tick lisansı 12 aylık Polypane lisansı SitePoint Premium abonelik Developer Economics Hoodie



Developer Economics anketine nasıl katılabilirsiniz?

Adım #1: Buraya tıklayıp anket sayfasına gidin,

Buraya tıklayıp anket sayfasına gidin, Adım #2: Eğer bir Developer Economics üyesi değilseniz üye olun. Üyeliğiniz varsa giriş yapın,

Eğer bir Developer Economics üyesi değilseniz üye olun. Adım #3: “Take the Survey” butonuna tıklayın,

“Take the Survey” butonuna tıklayın, Adım #4: Anketi doldurmaya başlayın.

Bu yıl daha bonkör bir ödül havuzu sunan SlashData, daha çok geliştiriciye ulaşmayı amaçlıyor. Siz de ankete katılarak ve ödülleri kazanma şansı yakalayabilirsiniz, herkese bol şans!