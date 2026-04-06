Bir Sonraki Bilgisayarınız Android Olabilir: İşte Google'ın Yeni İşletim Sistemi Aluminium OS'ten İlk Görüntüler

Google'ın yakında piyasaya süreceği, Chrome OS ve Android'i tek platform altında bilgisayarlara getirecek işletim sistemi Aliminium OS'in duvar kâğıtları sızdırıldı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google, yakında kullanıcılara bilgisayarlar için Android tabanlı bir işletim sistemi kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Aluminium OS ismine sahip olacak bu platform, ChromeOS ve Android’i tek bir platformda birleştirecek ve bilgisayarlarda çok farklı bir deneyimi bizlerle buluşturacak.

Şimdi ise Aluminium OS işletim sistemiyle ilgili önemli bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Android Authority tarafından paylaşılan yeni bir haber, Aluminium OS işletim sisteminden duvar kâğıtlarını bizlerle buluşturdu ve sistemin nasıl olacağı hakkında bize bazı ipuçları verdi.

Aluminium OS’in duvar kâğıtları

Tasarımlar, macenta, turkuaz, turuncu ve koyu mavi gibi canlı neon renklerle soyut görsellere ağırlık veriyor. Duvar kâğıtları çok heyecan verici olmasalar da yeni sisteme ait ilk görüntüler arasına girmeleriyle bir hayli merak uyandırıcılar. İki kategoriye ayrıldıklarını belirtelim. Bunlar “uyarlanabilir duvar kağıtları ve Chromebook duvar kâğıtları”.

Her iki sette de açık ve koyu tema seçenekleri bulunuyor. Bu da Google'ın kullanıcı tercihine göre değişen uyarlanabilir kullanıcı arayüzü ögelerine yönelik çabalarını sürdürdüğünü gösteriyor. Temel geometrik desenler veya standart manzara fotoğrafları yerine, Google cesur ve atmosferik bir şey hedefliyor gibi görünüyor diyebiliriz. Bu, ChromeOS kullanıcılarının masaüstlerinde görmeye alışkın olduklarından açık bir şekilde farklı bir yaklaşım.

Sızıntı, Aluminium OS geliştirme sürecinin sağlam bir hızla ilerlediğinin bir göstergesi. Çekirdeğinde Gemini yapay zekâ entegrasyonu da olacak sistemin ilk sürümünün bu yıl içinde gelmesi bekleniyor.

Android Bilgisayarlarda Hangi İşlemcilerin Kullanılacağı Ortaya Çıktı Android Bilgisayarlarda Hangi İşlemcilerin Kullanılacağı Ortaya Çıktı
Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

Samsung, Yol Tutması Sorununu Çözen Harika Bir Uygulama Yayımladı

Samsung, Yol Tutması Sorununu Çözen Harika Bir Uygulama Yayımladı

WhatsApp'a MSN'i Hatırlatan Bir Özellik Geldi

WhatsApp'a MSN'i Hatırlatan Bir Özellik Geldi

Arabanıza WhatsApp Uygulaması Geliyor: İşte Sürücüleri Çok Sevindirecek Yeni Apple CarPlay Özelliği

Arabanıza WhatsApp Uygulaması Geliyor: İşte Sürücüleri Çok Sevindirecek Yeni Apple CarPlay Özelliği

WhatsApp'a 6 Yeni Özellik Birden Geldi

WhatsApp'a 6 Yeni Özellik Birden Geldi

Windows 11'e Gelecek Güncellemeler Açıklandı: Hem Performans Uçacak, Hem Yepyeni Özellikler Gelecek!

Windows 11'e Gelecek Güncellemeler Açıklandı: Hem Performans Uçacak, Hem Yepyeni Özellikler Gelecek!

Okulda ve Ofiste de Her Kapıyı Açmak İsteyenlere: En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

Okulda ve Ofiste de Her Kapıyı Açmak İsteyenlere: En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

iPhone Uygulamalarının Programlama Dili Switft ile Android Uygulaması Geliştirilebilecek

iPhone Uygulamalarının Programlama Dili Switft ile Android Uygulaması Geliştirilebilecek

Instagram'ın Ücretli Abonelik Sistemi Instagram Plus, Test Edilmeye Başladı: İşte Sunacağı Özellikler

Instagram'ın Ücretli Abonelik Sistemi Instagram Plus, Test Edilmeye Başladı: İşte Sunacağı Özellikler

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Modellere Zam Geldi

Nisan 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Modellere Zam Geldi

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

Nisan 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Dacia Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Dacia Fiyat Listesi Açıklandı

