Bir Sonraki Bilgisayarınız Android Olabilir: İşte Google'ın Yeni İşletim Sistemi Aluminium OS'ten İlk Görüntüler

Google'ın yakında piyasaya süreceği, Chrome OS ve Android'i tek platform altında bilgisayarlara getirecek işletim sistemi Aliminium OS'in duvar kâğıtları sızdırıldı.

Google, yakında kullanıcılara bilgisayarlar için Android tabanlı bir işletim sistemi kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Aluminium OS ismine sahip olacak bu platform, ChromeOS ve Android’i tek bir platformda birleştirecek ve bilgisayarlarda çok farklı bir deneyimi bizlerle buluşturacak.

Şimdi ise Aluminium OS işletim sistemiyle ilgili önemli bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Android Authority tarafından paylaşılan yeni bir haber, Aluminium OS işletim sisteminden duvar kâğıtlarını bizlerle buluşturdu ve sistemin nasıl olacağı hakkında bize bazı ipuçları verdi.

Aluminium OS’in duvar kâğıtları

Tasarımlar, macenta, turkuaz, turuncu ve koyu mavi gibi canlı neon renklerle soyut görsellere ağırlık veriyor. Duvar kâğıtları çok heyecan verici olmasalar da yeni sisteme ait ilk görüntüler arasına girmeleriyle bir hayli merak uyandırıcılar. İki kategoriye ayrıldıklarını belirtelim. Bunlar “uyarlanabilir duvar kağıtları ve Chromebook duvar kâğıtları”.

Her iki sette de açık ve koyu tema seçenekleri bulunuyor. Bu da Google'ın kullanıcı tercihine göre değişen uyarlanabilir kullanıcı arayüzü ögelerine yönelik çabalarını sürdürdüğünü gösteriyor. Temel geometrik desenler veya standart manzara fotoğrafları yerine, Google cesur ve atmosferik bir şey hedefliyor gibi görünüyor diyebiliriz. Bu, ChromeOS kullanıcılarının masaüstlerinde görmeye alışkın olduklarından açık bir şekilde farklı bir yaklaşım.

Sızıntı, Aluminium OS geliştirme sürecinin sağlam bir hızla ilerlediğinin bir göstergesi. Çekirdeğinde Gemini yapay zekâ entegrasyonu da olacak sistemin ilk sürümünün bu yıl içinde gelmesi bekleniyor.