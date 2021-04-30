Son derece popüler bir dizi olmasına rağmen yaklaşık 8 yıl önce ekranlara veda eden Dexter, sonbaharda yeniden seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen dizinin ilk tanıtım videosu da nihayet yayınlandı.

2006-2013 yılları arasında yayınlanan 8 sezon boyunca dünya çapında milyonlarca hayran edinmeyi başaran Dexter, 8 yıllık aradan sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Orijinal dizi gibi ABD'nin Showtime kanalında seyircilerle buluşacak olan yeni Dexter'ın başrolünde yine Michael C. Hall'ü izleyeceğiz.

Orijinal yapımda tam adı Dexter Morgan olan ana karakterimizin Miami Metro Polis Departmanı'nda kan sıçrama analisti olarak çalışırken bir yandan da bir seri katil olarak gizli bir hayat yaşadığına tanık oluyorduk. Yeni dizide de benzer bir hikaye üzerine kurulmuş bir yapım ile karşılaşmamız son derece olası.

Sonbaharda ekranlara dönecek olan Dexter, 10 bölümlük bir dizi olacak. Dizinin devam etme olasılığının biraz da göreceği ilgiye bağlı olduğunu tahmin etmek zor değil. Daha önce ekranlara veda ettikten yıllar sonra geri dönen pek çok yapımın hayal kırıklığı yarattığına şahit olduk. Bu nedenle Dexter'ın dönüşüne seviniyorsanız en azından ilk bölümü izleyene kadar beklentinizi yükseltmemenizi tavsiye edebiliriz. Ayrıca "Keşke yeniden çekilse" dediğimiz 20 efsane Türk dizisini listelediğimiz içeriğimize de buradan ulaşabilirsiniz.

Dexter tanıtım videosu