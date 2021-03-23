Leyla ile Mecnun'un Exxen'de yeni bölümleriyle geleceğini duyduktan sonra keşke yeniden çekilse dediğimiz 9 efsane Türk dizisini listeledik. Sizin de "keşke" yeniden çekilse de izlesek dediğiniz diziler varsa yorumlarda buluşalım.

Acun Ilıcalı'nın çevrimiçi yayın platformu, ilk çıktığı günden beri gerek fiyatı gerekse de içerikleriyle çok tartışıldı. Dün akşam ortaya çıkan bilgiler ise bu tartışmaları olumsuzdan olumlu yöne çekmeye başladı. Leyla ile Mecnun'un aynı yönetmen ve oyuncularla yeni bölümlerinin Exxen'e geleceğinin haberini almak binlerce kişi için yayın platformunu daha ilgi çekici hale getirdi.

Bu olumlu eleştiriler Exxen'i veya ülkemizde hizmet veren diğer çevrimiçi yayın platformlarını başka efsane Türk dizilerine yöneltebilir. Bugün sizlere "Yeni bölümleriyle yayınlansa ne güzel olurdu" diyeceğimiz 9 efsane Türk dizisinden bahsedeceğiz. Hazırsanız hemen listemize başlayalım.

Keşke yeniden çekilse dediğimiz 9 Türk dizisi

Ezel

Suskunlar

Aşk-ı Memnu

Avrupa Yakası

Hatırla Sevgili

Ekmek Teknesi

Süper Baba

Kardeş Payı

7 Numara

Ezel

Yayınlandığı döneme adeta damgasını vurmuş, müzikleriyle ve Tuncel Kurtiz ustanın içimize işleyen şiir yorumlarıyla Türk dizi tarihinin en iyileri arasında giren Ezel, Exxen veya herhangi bir yerde yeniden görmek istediğimiz dizilerin başında geliyor. Elbette Tuncel Kurtiz'in olmadığı bir Ezel hepimiz için eksik olacaktır, ancak o şiir yorumlarıyla her zaman yanımızda olmaya devam edecektir.

Suskunlar

Bu listemizdeki en kısa dizi olan Suskunlar, adeta ağzımıza bir parmak bal çalıp sonra da hızlıca bitti. Belki tadında bırakmaları bu dizinin çok daha etkili olmasını sağladı, ancak devamı gelse kim hayır diyebilir ki?

Aşk-ı Memnu

Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre, Hazal Kaya, Zerrin Tekindor, Selçuk Yöntem gibi birini yazsak diğerine ayıp olduğu için onu da yazmamız gereken bir oyuncu kadrosuna sahip Aşk-ı Memnu, televizyonlarda yayınlanan tekrar bölümleriyle bile çok sayıda izleyiciye ulaşıyor. Bir de dizi yeni bölümleriyle gelse pek çok izleyiciyi sevindireceğinden emin olabilirsiniz.

Avrupa Yakası

Gülse Birsel'in kaleminden çıkan bir durum komedisi olan Avrupa Yakası, efsaneler arasına giren yapımlardan biri. Başarılı oyuncuların canlandırdığı unutulmaz karakterleriyle hatırladığımız Avrupa Yakası, Exxen veya başka platformlarda yeni bölümleriyle gelse çok güzel olur dediğimiz diziler arasında yer alıyor.

Hatırla Sevgili

27 Mayıs darbesinin öncesi ve sonrasına odaklanan bu efsane dizi, bizlere o dönemi farklı bakış açılarıyla gösteriyor. Müzikleriyle de efsane olan Hatırla Sevgili, belki bir remake olarak ya da Türkiye tarihinin bir başka dönemini ele alarak yeniden karşımıza gelebilir.

Ekmek Teknesi

Yayınlandığı dönemde tüm ülkeyi ekranlara kilitleyen Ekmek Teknesi, aile kavramını anlatan komedi ve dram yönü ağırlıklı bir dizi. Sadece o kahvede Heredot Cevdet'in anlattığı hikayeler bile dizinin yeniden çekilmesi için hoş bir neden olabilir.

Süper Baba

Bu listemizdeki en eski dizilerden biri olan Süper Baba, yayınlandığı dönemde 7'den 70'e herkesi ekranlara kilitlemişti. Ailenin önemini gördüğümüz bu dizinin öyle bir müziği var ki dizinin ne kadar eşsiz bir yapım olduğunu tek başına gösteriyor. Bu müziği bilmeyenler için hemen aşağıya bırakıyoruz.

Kardeş Payı

Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Seda Bakan'ın başrolde yer aldığı Kardeş Payı, absürt komedi tarzında Türkiye'de yayınlanmış en iyi dizilerden biri olarak kabul ediliyor. Yeniden çekilmeye de fazlasıyla müsait olan bu diziyi Exxen veya başka platformlarda görsek çok güzel olabilirdi.

7 Numara

Üniversite eğitimi için farklı bölgelerden gelmiş 4 kız öğrenci, 2 taşralı erkek öğrenci ve 1 taşralı işsiz iki orta yaşlı insanın evine kiracı olarak girer. Dizide her biri birbirinden farklı olan bu insanların yaşadığı zorlukları eğlenceli bir şekilde izliyoruz. 7 Numara, orijinal oyuncu kadrosuyla gelmese bile benzer bir hikâye kurgusuyla yine çok güzel şeyler başarabilir.

Yayınladığımız listede bu 9 diziye yer verdik. Ülkemizde özellikle eski dönemlerde çıkan pek çok eşsiz yapım bulunuyor. Peki sizin "çevrimiçi yayın platformlarında yayınlansa çok güzel olurdu" dediğiniz Türk dizileri var mıdır? Düşünce ve önerilerinizi yorumlar kısmında bize iletebilirsiniz.