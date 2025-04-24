Discord'u 2015'te kuran ve o zamandan beri CEO'luğunu yapan Jason Citron, görevini bıraktığını açıkladı. Yerine, eski bir Activision Blizzard yöneticisi gelecek.

Dünyanın en büyük sesli sohbet ve mesajlaşma platformlarından biri olan Discord, geçen yılın ekim ayından beri ülkemizde kapalıydı. Uygulamanın ne zaman yeniden erişime açılacağı merakla beklenirken bugün şirketin kendisinde büyük bir gelişme yaşandı.

Discord’un kurucusu olan ve CEO’luk görevinde bulunan Jason Citron’ın istifa ettiği açıklandı. Citron, 2015 yılında Discord’u kurmuştu ve o zamandan beri şirketin patronuydu.

Yeni CEO, eski Activision Blizzard yöneticisi Humam Sakhini olacak

*Humam Sakhini​ (sağ) & Jason Citron (sol)

Şirketi tarafından paylaşılan basın açıklamasına göre Citron’un yerini, eskiden Activision Blizzard’da yönetici olarak görev yapan Humam Sakhini olacak. Sakhini, görevi 28 Nisan’da devralacak. Citron, yönetim kurulunda yer almaya devam ederken aynı zamanda yeni CEO’ya danışmanlık desteği de verecek.

Citron’ın ayrılması, Discord’un halka arz planlarının ardından geldi. 40 yaşındaki Discord kurucusu, yaptığı açıklamada bu kararın Discord’un uzun vadede başarısı için alındığını belirtti. CEO’luk pozisyonunun sürekli değiştiğini belirten Citron, Discord’un ihtiyaçlarına baktığını ve artık koltuğu bırakma zamanının geldiğini aktardı.

Discord’un 870’den fazla çalışanı bulunuyor. Platformun aylık kullanıcı sayısı ise 200 milyonun üzerinde. Yeni yönetimle platformun nasıl bir hâl alacağını zaman gösterecek.