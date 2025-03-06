Discord Halka Arz Oluyor: İşte İlk Bilgiler!

Discord yöneticilerinin halka arz olmak için bankalarla görüşme içerisinde olduğu bildirildi. Discord ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

Özellikle de oyunseverlerin sıklıkla kullandığı platformlar arasında yer alan Discord ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Financial Times'ın konuya aşina kaynaklara dayandırdığı bir habere göre Discord, halka arz için görüşmelere başladı.

Kaynaklara göre Discord, aslında 2020'li yılların başlarında halka arz olmayı düşündü. Ancak o yıllarda yaşanan belirsizlikler ve COVID-19 salgını, planların ertelenmesine yol açtı. Görünen o ki Discord yöneticileri, artık bu belirsizliğin geride kaldığına inanmaya başladılar. Bu arada; görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu belirtiliyor. Yani kesin konuşmak için henüz çok erken.

Discord, şimdilik sessiz kalmayı tercih ediyor

Financial Times, konuya aşina kaynakların açıklamasını Discord'a teyit ettirmek istedi. Ancak şirket, şimdilik bu konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini belirtti. Anlaşılabileceği üzere Discord, bir şeyler kesinleşmeden konuyla ilgili açıklama yapmak istemiyor.

Uzun bir süre Türkiye'de erişim engeli yaşayan Discord, küresel çapta 200 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Hatta şirket, Microsoft'un satın almak için teklif ettiği 12 milyar doları bile reddetti. Hâl böyle olunca Discord'un halka arz süreci, teknoloji dünyasının yakından takip ettiği bir mesele olacak gibi görünüyor.