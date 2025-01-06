CES 2025’te disleksi olan bireyler için tasarlanan yeni monitör tanıtıldı. Okuma deneyimini kolaylaştıracak özellikler sunuyor.

Fransız teknoloji girişimi Lili for Life, CES 2025’te disleksisi olan bireyler için özel olarak tasarlanmış bir monitörü tanıttı. Şirket, yeni ekranının okuma deneyimini kolaylaştırmayı hedeflediğini açıkladı.

Lili for Life, CES 2025 etkinliğinde, disleksi olan kullanıcılar için tasarladığı Lili ekranını tanıttı. 27 inçlik bu monitör, uyumlu bir bilgisayara bağlandığında disleksiğe uygun bir modun otomatik olarak devreye girmesini sağlıyor. Kullanıcılar böylelikle daha rahat bir okuma deneyimi yaşıyor olacaklar.

Daha rahat bir okuma deneyimi sunacak

Lili ekranının geliştirilmesinde Fransız fizikçiler Albert Le Floch ve Guy Ropars’ın araştırmaları etkili oldu. Araştırmalara göre, disleksisi olan bireylerin iki baskın gözü bulunuyor ve bu durum okuma sırasında beynin "ayna" görüntülerinin çakışmasına yol açabiliyor. Ekran bu çakışmayı engellemek adına ışık flaşları yayarak görsel algıyı düzeltiyor ve okuma sürecini hızlandırıyor.

Şu anda Avrupa ve Birleşik Krallık’ta satışa sunulan Lili ekranının gelecekte global pazara açılması bekleniyor. Şirket, bu ürünün disleksiği tedavi etmeyi amaçlamadığını yalnızca disleksisi olan bireylerin karşılaştığı zorlukları hafifletmeye yönelik bir çözüm sunduğunu vurguluyor.