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Lenovo’nun Tam Bir Canavar Olacak İlk NVIDIA RTX Spark İşlemcili Laptop’u Sızdırıldı: İşte Tasarımı ve Özellikleri

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Lenovo’nun ilk NVIDIA RTX Spark işlemcili laptop’unun tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı.

Lenovo’nun Tam Bir Canavar Olacak İlk NVIDIA RTX Spark İşlemcili Laptop’u Sızdırıldı: İşte Tasarımı ve Özellikleri
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

NVIDIA’nın Computex’te tanıttığı süper işlemcisi RTX Spark, sunduğu inanılmaz performansla belki de PC alanında bu yılın en önemli duyurularından biri olmuştu. RTX Spark işlemcili bilgisayarları detayları da kullanıcılar tarafından büyük merakla bekleniyordu.

Şimdi ise en çok satan bilgisayar markalarından biri olan Lenovo’nun ilk RTX Spark laptop’undan bilgiler geldi. Yoga Pro 9n ismini alacak cihazın görüntüleri ve özellikleri lansmana kısa süre kala sızdırıldı.

İçerikten Görseller

Lenovo’nun Tam Bir Canavar Olacak İlk NVIDIA RTX Spark İşlemcili Laptop’u Sızdırıldı: İşte Tasarımı ve Özellikleri
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Karşınızda Lenovo Yoga Pro 9n

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Tasarım açısından cihazın Yoga Pro 9i’den esinlendiğini söyleyebiliriz. Ancak bu modelde biraz daha küçük 15 inç boyutunda bir OLED ekran göreceğiz. Kasanın alüminyumdan yapıldığı ve cihazın Thunder Gray isimli bir renkle geleceği belirtilmiş. Yüz tanıma için Windows Hello IR kulalnacağı da eklenmiş.

RTX Spark işlemciden güç alacak Yoga Pro 9n modelinde çip çok ısınabildiği için soğutmayı sağlamak amacıyla alt kısma geniş bir hava girişi ve arka tarafa büyük bir hava çıkış deliği yerleştirilmiş. Cihazın Dolby Atmos ve Dolby Vision desteği, 6 hoparlör, PureSight Pro ekran sertifikası, manyetik kalem yuvası, HDMI, gibi özellikler de olacak.

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Cihazdaki RTX Spark N1X işlemcisi; 20 çekirdekli Grace CPU ve 6144 CUDA çekirdeğiyle beşinci nesil Tensor çekirdeklerine sahip Blackwell GPU içerecek. 128 GB’a kadar RAM ve 1 petaflop yapay zekâ performansı da sunabilecek.

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