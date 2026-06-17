Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Donanım Haberleri ve İçerikleri

PS5 ve PS5 Pro'nuzun Kapasitesini 4 Katına Çıkaracak SanDisk'in Yeni 8 TB SSD'si Tanıtıldı (Fiyatı Dudak Uçuklatıyor)

Webtekno'yu Google'a ekleyin

PS5 ve PS5 Pro'ya özel SanDisk tarafından 8 TB SSD geliştirildi.

PS5 ve PS5 Pro'nuzun Kapasitesini 4 Katına Çıkaracak SanDisk'in Yeni 8 TB SSD'si Tanıtıldı (Fiyatı Dudak Uçuklatıyor)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Oyunların boyutları her geçen gün büyürken, konsol oyuncularının en büyük dertlerinden biri olan depolama alanı problemine SanDisk'ten yeni bir çözüm geldi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Efsane Telefon Nokia N95'de Orijinal Half-Life Oyunu Açıldı

Efsane Telefon Nokia N95'de Orijinal Half-Life Oyunu Açıldı

Eskiden Spotify mı Vardı? YouTube MP3 Dönüştürme ve İndirme Nasıl Yapılır?

Eskiden Spotify mı Vardı? YouTube MP3 Dönüştürme ve İndirme Nasıl Yapılır?

748 GB RAM’li, Bir Ev Parasına Satılan Bilgisayar ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3 Tanıtıldı

748 GB RAM’li, Bir Ev Parasına Satılan Bilgisayar ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3 Tanıtıldı

NASA’nın "Sessiz" Süpersonik Uçağı X-59 Ses Hızını Aşmayı Başardı

NASA’nın "Sessiz" Süpersonik Uçağı X-59 Ses Hızını Aşmayı Başardı

SanDisk, hem PlayStation 5 hem de yeni nesil PlayStation 5 Pro konsolları için resmî olarak lisanslanmış yeni sürücüsü "SanDisk Optimus™ GX PRO 850P NVMe™ SSD" modelini tanıttı.

8 TB kapasite 3.828,99 dolar fiyata

Yeni nesil oyunların yüzlerce GB'lık alan kaplaması, oyuncuları sürekli oyun silip yükleme döngüsüne sokmaya başlamıştı. SanDisk'in yaptığı açıklamaya göre Optimus GX PRO 850P modeli kullanıcılara 8 TB'a kadar genişleyen bir depolama kapasitesi sunuyor.

Asıl büyük problem ise fiyatı. RAM ve bellek krizinde fahiş fiyatlar mecburen kabul edilebilir bir durum fakat PS5 fiyatının neredeyse 5-6 katına SSD almayı kimse tercih etmez diye düşünüyoruz. SanDisk'in bu yeni Optimus GX PRO 850P modelinin fiyatı tam 3.828,99 dolar olarak belirlenmiş durumda.

Sana Özel Sıfır Faizli Avantajlar!

Sana Özel Sıfır Faizli Avantajlar!

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Çoğu Android Telefonda Yıllardır Bulunan Bir Özellik, Nihayet Samsung'lara da Geliyor!

Çoğu Android Telefonda Yıllardır Bulunan Bir Özellik, Nihayet Samsung'lara da Geliyor!

Togg T10F'in Merakla Beklenen Özelliği Geldi: V2L Teknolojisi Nedir, Nasıl Çalışır?

Togg T10F'in Merakla Beklenen Özelliği Geldi: V2L Teknolojisi Nedir, Nasıl Çalışır?

Uygun Fiyata DJI Drone Geliyor: Bu Hafta BİM'de Satılacak Teknolojik Ürünler

Uygun Fiyata DJI Drone Geliyor: Bu Hafta BİM'de Satılacak Teknolojik Ürünler

Xiaomi, Tesla'nın 12 Yıl Önce Söz Verdiği Ama Yapamadığı Bir Elektrikli Otomobil Özelliğini Tanıttı

Xiaomi, Tesla'nın 12 Yıl Önce Söz Verdiği Ama Yapamadığı Bir Elektrikli Otomobil Özelliğini Tanıttı

748 GB RAM’li, Bir Ev Parasına Satılan Bilgisayar ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3 Tanıtıldı

748 GB RAM’li, Bir Ev Parasına Satılan Bilgisayar ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3 Tanıtıldı

iPhone 18 Pro Bekleyenlere Üzücü Haber: Yeni Seri "Geçiş Yılı Serisi" Olabilir!

iPhone 18 Pro Bekleyenlere Üzücü Haber: Yeni Seri "Geçiş Yılı Serisi" Olabilir!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com