PS5 ve PS5 Pro'ya özel SanDisk tarafından 8 TB SSD geliştirildi.

Oyunların boyutları her geçen gün büyürken, konsol oyuncularının en büyük dertlerinden biri olan depolama alanı problemine SanDisk'ten yeni bir çözüm geldi.

SanDisk, hem PlayStation 5 hem de yeni nesil PlayStation 5 Pro konsolları için resmî olarak lisanslanmış yeni sürücüsü "SanDisk Optimus™ GX PRO 850P NVMe™ SSD" modelini tanıttı.

8 TB kapasite 3.828,99 dolar fiyata

Yeni nesil oyunların yüzlerce GB'lık alan kaplaması, oyuncuları sürekli oyun silip yükleme döngüsüne sokmaya başlamıştı. SanDisk'in yaptığı açıklamaya göre Optimus GX PRO 850P modeli kullanıcılara 8 TB'a kadar genişleyen bir depolama kapasitesi sunuyor.

Asıl büyük problem ise fiyatı. RAM ve bellek krizinde fahiş fiyatlar mecburen kabul edilebilir bir durum fakat PS5 fiyatının neredeyse 5-6 katına SSD almayı kimse tercih etmez diye düşünüyoruz. SanDisk'in bu yeni Optimus GX PRO 850P modelinin fiyatı tam 3.828,99 dolar olarak belirlenmiş durumda.