PlayStation'da 'Black Friday' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 10 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise büyükten küçüğe pek çok oyunu kapsayan yeni bir indirim dönemi olan "Black Friday" indirimleri başlamış durumda.
Black Friday indirimleri kapsamında bağımsız oyunlar özelinde büyük indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.
İçerikten Görseller
PlayStation 'Black Friday' indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Valheim
|1.299 TL
|1.039,20 TL (-%20)
|Mortal Shell II
|1.949 TL
|1.461,75 TL (-%25)
|SILENT HILL: Townfall
|2.149 TL
|1.719,20 TL (-%20)
|Beast of Reincarnation
|2.349 TL
|1.761,75 TL (-%25)
|ASTRO BOT
|2.999 TL
|2.129,29 TL (-%28)
|DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH
|3.449 TL
|2.138,38 TL (-%38)
|Mistfall Hunter
|1.079 TL
|863,20 TL (-%20)
|Escape the Backrooms
|549 TL
|439,20 TL (-%20)
|The Sinking City 2
|2.149 TL
|1.719,20 TL (-%20)
|Dispatch
|1.499 TL
|1.199,20 TL (-%20)
|Phasmophobia
|665 TL
|465,50 TL (-%30)
|Arma Reforger
|1.399 TL
|979,30 TL (-%30)
|Gang Beasts
|699 TL
|279,60 TL (-%60)
|Mount & Blade II: Bannerlord
|1.749 TL
|874,50 TL (-%50)
|Cairn
|1.299 TL
|909,30 TL (-%30)
|CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS
|2.999 TL
|2.099,30 TL (-%30)
|MX vs ATV Legends
|1.399 TL
|349,75 TL (-%75)
|God of War Ragnarök
|2.799 TL
|1.399,50 TL (-%50)
|God of War
|849 TL
|424,50 TL (-%50)
|The Forest
|595 TL
|178,50 TL (-%70)
PlayStation 'Black Friday' indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.