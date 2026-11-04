PlayStation'da 'Black Friday' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 10 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation'da 'Black Friday' indirimleri başladı. Kampanya kapsamında birçok büyük ve önemli oyunda indirimler sunuluyor.

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise büyükten küçüğe pek çok oyunu kapsayan yeni bir indirim dönemi olan "Black Friday" indirimleri başlamış durumda.

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Black Friday indirimleri kapsamında bağımsız oyunlar özelinde büyük indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.

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PlayStation 'Black Friday' indirimleri

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Valheim 1.299 TL 1.039,20 TL (-%20) Mortal Shell II 1.949 TL 1.461,75 TL (-%25) SILENT HILL: Townfall 2.149 TL 1.719,20 TL (-%20) Beast of Reincarnation 2.349 TL 1.761,75 TL (-%25) ASTRO BOT 2.999 TL 2.129,29 TL (-%28) DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH 3.449 TL 2.138,38 TL (-%38) Mistfall Hunter 1.079 TL 863,20 TL (-%20) Escape the Backrooms 549 TL 439,20 TL (-%20) The Sinking City 2 2.149 TL 1.719,20 TL (-%20) Dispatch 1.499 TL 1.199,20 TL (-%20) Phasmophobia 665 TL 465,50 TL (-%30) Arma Reforger 1.399 TL 979,30 TL (-%30) Gang Beasts 699 TL 279,60 TL (-%60) Mount & Blade II: Bannerlord 1.749 TL 874,50 TL (-%50) Cairn 1.299 TL 909,30 TL (-%30) CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS 2.999 TL 2.099,30 TL (-%30) MX vs ATV Legends 1.399 TL 349,75 TL (-%75) God of War Ragnarök 2.799 TL 1.399,50 TL (-%50) God of War 849 TL 424,50 TL (-%50) The Forest 595 TL 178,50 TL (-%70)

PlayStation 'Black Friday' indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.