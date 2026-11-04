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PlayStation'da 'Black Friday' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 10 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

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PlayStation'da 'Black Friday' indirimleri başladı. Kampanya kapsamında birçok büyük ve önemli oyunda indirimler sunuluyor.

PlayStation'da 'Black Friday' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 10 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise büyükten küçüğe pek çok oyunu kapsayan yeni bir indirim dönemi olan "Black Friday" indirimleri başlamış durumda.

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Black Friday indirimleri kapsamında bağımsız oyunlar özelinde büyük indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.

İçerikten Görseller

PlayStation'da 'Black Friday' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 10 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!
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PlayStation 'Black Friday' indirimleri

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Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Valheim 1.299 TL 1.039,20 TL (-%20)
Mortal Shell II 1.949 TL 1.461,75 TL (-%25)
SILENT HILL: Townfall 2.149 TL 1.719,20 TL (-%20)
Beast of Reincarnation 2.349 TL 1.761,75 TL (-%25)
ASTRO BOT 2.999 TL 2.129,29 TL (-%28)
DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH 3.449 TL 2.138,38 TL (-%38)
Mistfall Hunter 1.079 TL 863,20 TL (-%20)
Escape the Backrooms 549 TL 439,20 TL (-%20)
The Sinking City 2 2.149 TL 1.719,20 TL (-%20)
Dispatch 1.499 TL 1.199,20 TL (-%20)
Phasmophobia 665 TL 465,50 TL (-%30)
Arma Reforger 1.399 TL 979,30 TL (-%30)
Gang Beasts 699 TL 279,60 TL (-%60)
Mount & Blade II: Bannerlord 1.749 TL 874,50 TL (-%50)
Cairn 1.299 TL 909,30 TL (-%30)
CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS 2.999 TL 2.099,30 TL (-%30)
MX vs ATV Legends 1.399 TL 349,75 TL (-%75)
God of War Ragnarök 2.799 TL 1.399,50 TL (-%50)
God of War 849 TL 424,50 TL (-%50)
The Forest 595 TL 178,50 TL (-%70)

PlayStation 'Black Friday' indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

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