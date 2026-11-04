Xbox Game Pass'e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı [4-17 Kasım]

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.
Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine birçok büyük yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Kasım ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.
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Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Ekleneceği Tarih
|Football Manager 27
|4 Kasım
|Pit of Goblin
|4 Kasım
|Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors
|4 Kasım
|Void/Breaker
|4 Kasım
|Escape Academy 2: Back 2 School
|5 Kasım
|Firefighting Simulator: Ignite
|5 Kasım
|MySims Cozy Bundle
|5 Kasım
|Football Manager 2027 Console
|10 Kasım
|Warhammer Survivors
|10 Kasım
|Tanuki: Pon’s Summer
|10 Kasım
|Hope in the City
|11 Kasım
|Thronefall
|11 Kasım
|John Carpenter’s Toxic Commando
|12 Kasım
|Aphelion
|17 Kasım
|Paw Patrol: Dino World
|17 Kasım
Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.