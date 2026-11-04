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Xbox Game Pass'e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı [4-17 Kasım]

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Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Şimdi ise bu ay içerisinde kütüphaneye eklenecek yeni oyunlara bakıyoruz.

Xbox Game Pass'e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı [4-17 Kasım]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.

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Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine birçok büyük yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Kasım ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.

İçerikten Görseller

Xbox Game Pass'e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı [4-17 Kasım]
gorsel_20261104_094953

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar

gorsel_20261104_094953

Oyun Ekleneceği Tarih
Football Manager 27 4 Kasım
Pit of Goblin 4 Kasım
Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors 4 Kasım
Void/Breaker 4 Kasım
Escape Academy 2: Back 2 School 5 Kasım
Firefighting Simulator: Ignite 5 Kasım
MySims Cozy Bundle 5 Kasım
Football Manager 2027 Console 10 Kasım
Warhammer Survivors 10 Kasım
Tanuki: Pon’s Summer 10 Kasım
Hope in the City 11 Kasım
Thronefall 11 Kasım
John Carpenter’s Toxic Commando 12 Kasım
Aphelion 17 Kasım
Paw Patrol: Dino World 17 Kasım

Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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