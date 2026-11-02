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ETS 2'nin Merakla Beklenen Otobüs DLC'sinin Çıkış Tarihi Açıklandı

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ETS 2 için merakla beklenen Coaches DLC'si çok yakında oyuncularla buluşacak.

ETS 2'nin Merakla Beklenen Otobüs DLC'sinin Çıkış Tarihi Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

ETS 2, oyuncuların yıllardır talep ettiği büyük bir yeniliğe kavuşuyor. Geliştirici SCS Software, oyuna resmî otobüs ve yolcu taşımacılığı dinamiklerini getirecek olan "Coaches" genişleme paketinin 12 Kasım 2026 tarihinde yayımlanacağını duyurdu.

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1 Kasım'da oyunun resmî Steam sayfası üzerinden paylaşılan yeni tanıtım videosu eşliğinde yapılan açıklama, yük taşımacılığından tarifeli yolcu seferlerine geçişin resmen başlayacağını müjdeliyor.

12 Kasım'da geliyor

12 Ekim 2012'de Steam'de çıkışını yapan ve Metacritic'te 79 puana sahip olan ETS 2, bugüne kadar tamamen yük ve lojistik odaklı yapısıyla biliniyordu. SCS Software'in "Yükleri bırakın, yepyeni bir ETS2 yolculuğunda yolcuları taşıyın! Bir kamyonun değil, bir yolcu otobüsünün direksiyonuna geçin" ifadeleriyle tanıttığı bu eklenti, oyunun tarihindeki en radikal yön değişikliklerinden birini temsil ediyor.

Yayınlanan tanıtım videosuyla birlikte DLC'nin resmî Steam mağaza sayfası da aktif hâle getirildi. Ana oyunda olduğu gibi Windows, Mac ve Linux platformlarını destekleyeceği doğrulanan Coaches DLC'si için henüz resmî bir satış fiyatı açıklanmadı.

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