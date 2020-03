Bugüne kadar 150’den fazla ülkede görülen yeni tip corona virüsü (COVID-19) salgını, dijital platformlara olan ilgiyi dramatik bir şekilde artırdı. Özellikle Netflix ve Disney+ arasındaki rekabet, bu süreçte çok daha çetin bir hal alacakmış gibi görünüyor.

COVID-19 olarak adlandırılan yeni tip corona virüsü, hayatı tam anlamıyla durma noktasına getirdi. Okullar, plazalar, alışveriş merkezleri ve cafe gibi insan yoğunluğunun çok olduğu yerlerde şu sıralar derin bir sessizlik hakim ancak aynı şeyi çevrimiçi yayın platformları için söylemek bir hayli güç.

Zira evden dışarı çıkmayan insanların büyük bir bölümü, kendilerini Netflix ve Disney+ gibi online film ve dizi platformlarına vermiş durumda. Sinema salonlarının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında kapatılması da buna eklenince, Netflix ve Disney+’ın izlenme sayılarında müthiş bir artış yaşanacağı tahmin ediliyor.

Elimizde bununla ilgili henüz bir veri yok ancak Disney’in bu süre zarfında daha fazla kişiyi platforma çekmek için önemli adımlar attığını söyleyebiliriz. Örneğin şirket, geçtiğimiz yıl vizyona giren gişe rekortmeni animasyon filmi Frozen 2’yi planlanandan 3 ay daha erken bir şekilde Disney+ platformuna sundu. Stüdyo ayrıca LucasFilm ile aldığı ortak bir karar sonucu, J.J. Abrams'ın yönetmen koltuğunda oturduğu son Star Wars filmi olan Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi’ni, tahmin edilenden daha kısa sürede dijital platformlarda izleyicilere sunmuştu.

Bununla birlikte Netflix ve Disney+, gelecek projelerinin birçoğunda üretimi durdurmak zorunda kaldı. Henry Cavill’lı Netflix orijinal serisi The Witcher’ın ikinci sezon çekimlerinin en az iki hafta boyunca askıya alındığını dün yaptığımız haberde sizlerle paylaşmıştık. Disney cephesi ise Mulan, New Mutants ve Antlers filmlerinin vizyon tarihlerini erteleme kararı almıştı.

Netflix ve Disney’in yanı sıra Universal Pictures da corona virüsü salgını nedeniyle şu an vizyonda olan The Hunt, The Invisible Man ve Emma filmlerini 48 saat kiralama seçeneği ile dijital platformlar üzerinde kullanıcıların beğenisine sundu.

Dünyanın dört bir tarafında etkili olan ve özellikle eğlence sektörüne büyük bir darbe indiren ölümcül salgın, dijital platformların önemini bir tık daha artırmış gibi görünüyor. Gözler şimdi, Netflix ve Disney’in açıklayacağı izlenme rakamlarında.