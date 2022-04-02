Disney Plus, şimdiden Netflix ve diğer platformlara rakip olabilecek adımlar atmayı başardı. Platformun Lost'u yeniden yayınlayacağıyla ilgili haberler, dizinin hayranlarını şimdiden mutlu etmeyi başardı.

Disney Plus, daha ülkemize gelmeden şimdiden çok konuşulmayı ve büyük bir merak uyandırmayı başardı. Yaptığı anlaşmalar ve yatırımlarla gündemden düşmeyen Disney Plus, şimdiden Netflix ve BluTV gibi platformlara rakip olarak gösteriliyor.

34,99 TL aylık üyelik ücretiyle 14 Haziran’da Türkiye’de yayın hayatına başlayacak olan Disney Plus, ülkemizdeki hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Bugün sizlerle paylaştığımız haberimizde Disney Plus’ın yapım şirketleri arasında rekabeti artırdığından ve oyunculara büyük meblağlar ödediğinden bahsetmiştik. Disney Plus’ın hamleleri bununla da sınırlı kalmadı; bir dönem ülkemizde de büyük bir patlama etkisi yaratan ve milyonlarca insanı ekran başına kilitleyen Lost, Disney Plus’ta tekrar yayınlanacak.

Lost, Disney Plus’ta yeniden hayranlarıyla buluşacak

Yayınladığı günden bu yana çok konuşulan ve her bölümü ortalama 15 milyon kişi tarafından izlenen Lost, Disney Plus’ta tekrar yayınlanarak hayranlarıyla bir kez daha buluşacak. Adada mahsur kalmış bir grup insanın hikayesinin anlatıldığı ve ne olacağını merak ederek başından kalkamadığımız dizi akıllara kazınmayı başarmıştı. Günümüzde de birçoğumuzun aklına geldiğinde “Yeniden başlasak mı?” diye düşünmemize sebep olabiliyor ancak şu anda Netflix ya da benzer bir platformda olmadığı için internetten açıp izlemeye üşeniyoruz.

Disney Plus’ta Lost’u platformunda yeniden izleyicilerle buluşturarak hem hiç izlememiş olanlar için güzel bir olanak tanıyor hem de yeniden izlemek isteyenlerimizi mutlu etmeyi başarıyor. Netflix’te Disney Plus gibi bir dönem popüler olan dizi ve filmleri sıkça ekranlarımıza getiriyor ve getirdiği günlerde bu diziler veya filmler büyük bir ilgi görerek günlerce en çok izlenenler arasında yer alıyor. Belki de Disney Plus’ta benzer bir yol izliyor olabilir. Ancak Disney Plus’ın Lost’u getirmesinin çok daha büyük bir adım olduğunu da söylememiz lazım çünkü Emmy Ödülü ve pek çok ödülün daha sahibi olan Lost televizyon tarihinin en büyük yapımlarından biri olarak görülüyor. Bakalım ilerleyen günlerde Disney Plus gerçekten de bu ve buna benzer hamlelerle Netflix’i tahtından edebilecek mi?