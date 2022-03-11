Disney Plus, ülkemize gelmeden platformla ilgili heyecanımızı arttırmaya devam ediyor. Pek çok ünlü isimle anlaşma imzalayan Disney Plus, son olarak yeni projeler için Yılmaz Erdoğan'la el sıkıştı. Anlaşmaya göre, sevilen film serisi Organize İşler'in 3 sezonluk bir dizisi Disney Plus'ta yayınlanacak.

Disney Plus’ın ilerleyen günlerde ülkemize de geleceğini duyurmuştuk. Reklamlı bir versiyonuyla da daha uygun fiyata sahip olabileceğiniz Disney Plus, daha ülkemize gelmeden şimdiden yaptığı anlaşmalarla adını duyurmaya başladı bile.

Ülkemizde hem oyunculuğu hem de yönetmenliğiyle adından sıkça söz ettiren Yılmaz Erdoğan’ı en son Kin filminde Harun karakteriyle izlemiştik. Erdoğan’ın bizleri oyunculuğundan ve yönetmenliğinden uzun süre mahrum bırakmayacağı haberini de sizlere büyük bir mutlulukla veriyoruz. Dizi ve film sektörüne yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Disney Plus, Yılmaz Erdoğan’la ile anlaşma imzaladı.

Organize İşler 3 sezonluk dizi olacak

Geçtiğimiz aylarda Organize İşler’in üçüncü bir devam filmiyle ilgili ortaya çıkan yeni bilgileri sizlere aktarmıştık. Erdoğan’ın hem yönetmenliğini hem de başrol oyunculuğunu üstlendiği Organize İşler’in devam filmiyle ilgili gelişmeler sinemaseverleri oldukça heyecanlandırmıştı. Bu yıl içerisinde çekimlerine başlanması plananan yeni filmle ilgili bilgilerin ardından kesinleşen bir bilgi gelmemişti. Bugün ise Yılmaz Erdoğan’ın yeni projesi için Disney Plus’la el sıkıştığı haberi geldi. Tabii bu haberle birlikte, "Organize İşler’in devam filmi Disney Plus’a mı geliyor?" söylentileri de beraberinde geldi. Ancak burada bir sakin olmamız gerekiyor çünkü sizlere ilginç haberlerimiz var. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Disney Plus ve Yılmaz Erdoğan arasındaki bu anlaşma Organize İşler'in '3 sezonluk dizisi' ve 2 yeni sinema filmini kapsıyor. Bu durumda devam filmi gelecek mi yoksa iptal mi edildi bu konuda ise açıklanan bir bilgi yok.

Üstelik Disney Plus’ın ilk ve tek hamlesi de Yılmaz Erdoğan’la anlaşma imzalaması değil. Erdoğan’ın yanı sıra platform, Halit Ergenç, Şahan Gökbakar, Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere gibi ülkemizde büyük bir hayran kitlesi olan 15 isimle daha anlaşma imzaladı. Disney Plus’ın projelerinde sadece yerli oyuncular değil aynı zamanda birçok yabancı oyuncu da yer alacak. Bu hamleleriyle birlikte Disney Plus, heyecanımızı ve sabırsızlığımızı başka bir seviyeye taşımış durumda. Böyle giderse ilerleyen günlerde Netflix, BluTV gibi platformlar yerine çok sayıda insanın dizi ve film izlemek için Disney Plus’ı tercih ettiğini görebiliriz.