Disney+, ekim ayında Türkiye'de yayınlanacak içeriklerini açıkladı. Peki ekim ayında, Disney+'ta neler olacak?

Haziran itibarıyla ülkemizde de hizmet vermeye başlayan Disney+, yüzlerce içerikten oluşan devasa kütüphanesine sürekli yenilerini eklemeye devam ediyor. Peki, ekim ayında Disney+’a eklenecek yeni içerikler hangileri?

Disney+ kullanıcıları, ekim ayında şu ana kadar paylaşılanlara göre 6 yeni diziye, 8 belgesele ve 5 filme kavuşacak. Platforma eklenecek yeni oyunlar arasında It's Always Sunny in Philadelphia ve Doctor Strange in the Multiverse of Madness da yer alıyor. İşte ekim ayında Disney+’a gelecek tüm yeni içecekler:

Disney+ Ekim 2022 içerikleri:

Disney+ dizileri:

The Bear (5 Ekim)

It's Always Sunny in Philadelphia: Tüm sezonlar (5 Ekim)

G.O.A.T (5 Ekim)

Terra Nova (5 Ekim)

Yasak Elma: Sezon 5 (5 Ekim)

Werewolf By Night (7 Ekim)

Disney+ filmleri:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7 Ekim)

Willow (1998) (7 Ekim)

In Her Shoes (7 Ekim)

Patton (7 Ekim)

Prens ve Dilenci (7 Ekim)

Disney+ belgeselleri:

Vahşi Krallık (5 Ekim)

Shipwreck Hunters Australia (5 Ekim)

Called to the Wild (5 Ekim)

Proud Ailesi (7 Ekim)

The Rocky Horror Picture Show (7 Ekim)

She's the One (7 Ekim)

Waking Life (7 Ekim)

Wall Street (7 Ekim)

Disney+ dizileri

It's Always Sunny in Philadelphia: Tüm sezonlar (5 Ekim)

Dünyanın en uzun süredir devam eden dizisi olan sitcom dizisi It's Always Sunny in Philadelphia, tüm bölümleriyle platforma ekleniyor.

The Bear (5 Ekim)

The Bear, genç bir şefin ailesinin sandviç dükkanını işletmek için memleketi Chicago'ya dönüşünü konu alıyor.

Werewolf By Night (7 Ekim)

Werewolf by Night, Marvel çizgi romanlarındaki aynı isimli karakterin hikâyesini konu alıyor. Dizi, tehlikeli bir canavara karşı çıkarken güçlü bir kalıntı için rekabet eden gizli bir canavar avcısı grubunu anlatıyor.

Disney+ filmleri

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7 Ekim)

Vizyona 6 Mayıs'ta giren Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 7 Ekim'de platforma ekleniyor.

Disney+ belgeselleri

The Rocky Horror Picture Show (7 Ekim)

1975 yılında yayınlanan Britanya yapımı The Rocky Horror Picture, sinema salonlarında en uzun süre gösterilen filmlerden biridir. Film, yeni nişanlı bir çiftin Dr. Frank-nFurter'ın tuhaf ikâmetgahına sığınmak zorunda kaldıktan sonra yaşadıklarını konu alıyor.

