14 Haziran'da Türkiye'de hizmet vermeye başlayacak olan Disney Plus, ilk yerli dizisi Kaçış'tan 10 yeni fotoğraf paylaştı. Dizi, bir grup gazetecinin araştırma yapmak üzere Ezidi köyüne gidişini ve terör örgütünün eline düşüşünü anlatacak.

Aylardır Türkiye duyurusunu beklediğimiz Disney Plus, geçtiğimiz haftalarda en sonunda Türkiye’de yayına başlayacağı tarihi ve abonelik fiyatlarını paylaşmıştı. Türkiye’de hizmete başlama tarihini 14 Haziran olarak belirleyen platform, tüm Disney içeriklerinin yanı sıra çıkışında bazı yerli yapımlara da yer verecek.

Disney Plus’ın çıkışıyla izlenebilecek yerli yapımlardan birisi de Kaçış olacak. Dram ve aksiyon türlerindeki dizi, bugün yeni fotoğraflarıyla birlikte tekrar gündeme geldi. Disney Plus, sosyal medya hesaplarından Kaçış dizisinden 10 yeni fotoğraf paylaştı. Paylaşılan fotoğraflar, dizinin atmosferine de ışık tuttu.

Disney Plus'ın yerli yapımından fotoğraflar

Kaçış, savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin araştırma yapmak için Ezidi köyüne gidişleri ile başlayacak. Dizi, sınır ötesine gizlice geçen bu grubun bir baskın sonucunda radikal terör örgünün eline düşmeleri, sonrasında yaşadıkları dramları, değişimleri ve kaçış hikâyelerini konu alınacak.

Dizinin başrolünde Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu yer alırken, oyuncu kadrosunda Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Levent Ülgen gibi isimler bulunuyor. Yapımcılığını O3 Medya ve Same Film’in üstlendiği dizinin hikâyesi Engin Akyürek ve senaryosu Ali Doğançay tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın oturacak. Kaçış, 8 bölümüyle Disney Plus’ta yayımlanacak.