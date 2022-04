Netflix'in Türk yapımı bilim kurgu dizisi Yakamoz S-245 bugün yayımlandı. Sevilen oyuncu kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı dizi, izleyicilerin beğenisini toplamayı başardı.

Bundan bir hafta öncesinde Netflix’in Kıvanç Tatlıtuğ’lu yerli bilim kurgu dizisi Yakamoz S-245'ten fragman yayımlanmış; Into the Night isimli bir başka bilim kurgu dizisiyle aynı evrende geçecek olan dizi fragmanıyla büyük heyecan yaratmıştı. Gizemli bir kozmik olay sonrası güneşin insanların ölmesine yol açtığı bir gerçeklikte geçen dizide başka insanlarla bir denizaltında mahsur kalan bir bilim insanını canlandıran Tatlıtuğ, daha öncesinde Into the Night’ın sezon finalinde de aynı rolle karşımıza çıkmıştı.

Tatlıtuğ dışında kadrosunda Özge Özpirinçci, Ece Çeşmioğlu, Ertan Saban, Meriç Aral, Güven Murat Akpınar ve usta oyuncu Selçuk Yöntem’in de yer aldığı Yakamoz S-245 nihayet bugün tüm bölümleriyle Netflix’te yayımlandı. İlginç konusunun haricinde başlı başına Türk yapımı bir bilim kurgu dizisi olmasıyla bile dikkat çeken Yakamoz S-245'e gelen ilk izleyici yorumları ise çoğunlukla olumlu oldu.

Yakamoz S-245 izleyenlerin onayını aldı

Dışarıda kıyamet koparken bir grup insanın bir denizaltına sığındığı Yakamoz S-245, meraklılarının beğenisine sunuldu. Hikayesi ve oyunculuklarıyla genel olarak beğeniyle karşılanan ve sosyal medyada gündem olan diziye dair izleyenler tarafından en çok konuşulan şey Kıvanç Tatlıtuğ’un oyunculuğu oldu.

İşte milli bilim kurgu dizisi Yakamoz S-245'e sosyal medyadan gelen tepkiler