Aldığınız tüm elektronik cihazlar belirli bir garanti kapsamındadır. Bu garantiyi sağlayan bazen distribütör, bazen de ithalatçı firma olur. Peki, ikisi arasındaki fark nedir, hangisi daha güvenli? Sizin için ithalatçı garantili ve distribütör garantili nedir, farkları nelerdir gibi merak edilen soruları yanıtladık.

Günümüzde aldığımız elektronik cihazların fiyatları bir hayli yüksek. Bu nedenle kullanıcılar paralarını çöpe atmadıklarından ve herhangi bir sorun yaşadıkları zaman destek alacaklarından emin olmak için garantili ürünleri tercih ediyorlar. Bu noktada karşımıza iki farklı garanti türü çıkıyor ithalatçı garantili ürün ve distribütör garantili ürün.

Peki, ithalatçı garantili ve distribütör garantili nedir? Konu ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için aynı gibi görünen iki garanti türü arasındaki farklar bir hayli fazla. İthalatçı garantili ve distribütör garantili arasındaki farkları bilerek alışveriş yapmalısınız. Sizin için ithalatçı garantili ve distribütör garantili nedir, farkları nelerdir gibi merak edilen soruları yanıtladık.

Distribütör garantili nedir?

Distribütör garantili ya da Türkiye garantili olarak satışa sunulan ürünlerin garantisi bizzat ürünün sahibi marka tarafından karşılanmaktadır. Bu markalar; ülkemizde resmi olarak şirket kurmuş, yaygın teknik ağa sahip teknoloji firmalarıdır.

Örnek vermek gerekirse; distribütör garantili olarak aldığınız bir iPhone akıllı telefonun garanti sağlayıcısı Apple Türkiye’dir. Bu durum; cihaz ile ilgili bir sorun yaşadığınız zaman ya da fabrika çıkışı hatalı bir cihaz aldığınız zaman bu cihazı herhangi bir Apple yetkili servisine götürebilirsiniz anlamına geliyor.

Distribütör garantili bir üründe fabrika çıkışı hata olduğu zaman kolayca iade edebilirsiniz, parça değişimleri mutlaka orijinal parçalarla yapılır, aynı sorun ile üç defa teknik servise giderseniz ve cihaz tamir edilmezse firma size yeni bir cihaz verir. Eğer vermezse gönül rahatlığıyla tüketici mahkemesine şikayet edebilirsiniz.

İthalatçı garantili nedir?

İthalatçı garantili bir cihazın garanti sağlayıcısı, bizzat cihazı aldığınız şirkettir. Yani üretici firmanın konu ile herhangi bir alakası yoktur. Aldığınız cihazda herhangi bir sıkıntı yaşadığınız zaman bu cihazı ülkeye getiren yerel şirketin anlaşmalı olduğu bir teknik servise cihazı götürürsünüz.

Yerel şirketler, üretici firmadan ayrı olarak elektronik cihazları çok daha uygun fiyatlara ülkemize getirebilirler. Üretici firmanın konuyla alakası olmadığı için de bu şirketler ülkemizdeki bir teknik servis ağıyla anlaşırlar. KVK, Genpa, Telpa gibi teknik servis ağları bunlardan bazılarıdır.

Tam bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli konu, cihazı aldığınız yerel şirketin ve anlaşmalı olduğu teknik servis ağının büyüklüğüdür. Uzun yıllardır piyasada hizmet veren bir şirket ve ülkenin her yerinde bayileri bulunan bir teknik servis ağı güvenilir olabilir. Ancak adı, sanı duyulmamış bir şirket ve birkaç şehrin, birkaç bölgesinde bayisi olan bir teknik servis ağı hoş olmayan durumlar yaratabilir.

Paralel ithalat nedir?

Kısaca anlatmak gerekirse; paralel ithalat kaçakçılıktır. Hatta kullanılması için başka telefonlardan IMEI adresi alınması gibi durumları da göz önüne alırsak hırsızlık bile sayılabilir. Hiçbir garantisi yoktur, yasal olmadığı için herhangi bir vergi ödenmez ve bu nedenle de son derece uygun fiyatlıdır.

Paralel ithalat ile kaçak yollardan ülkeye sokulan cep telefonlarının kullanılabilmesi için başka telefonlardan alınan IMEI adresleri kullanılır. Nereden baksan elle tutulur bir yanı görünmeyen bu sistemin kullanılması kesinlikle tavsiye edilmiyor. Daha az para ödeyerek aldığınız bir cihaz, daha sonra ödeyeceğiniz tamir masrafları ile astarı yüzünden pahalıya gelebilir.

İthalatçı garantili ile distribütör garantili farkları:

Olası bir senaryo üzerinden değerlendirirsek; Samsung marka bir akıllı telefon aldınız ve cihaz bir hafta sonra bozuldu, yani fabrika çıkışı hatalı bir ürün. Eğer bu cihaz distribütör yani Samsung Türkiye garantili ise iade etme garantiniz var. Ancak bu cihaz ithalatçı garantili ise böyle bir garanti yok. İade alabilirler ancak hiç kimse bu durum hakkında kesin bir şey söyleyemez.

Aldığınız cihaz ilerleyen günlerde bir sorun çıkardı ve parça değişimi yapılması gerekiyor. Üstüne para vermek durumunda kalsanız bile distribütör garantili ürüne mutlaka tekrar orijinal bir parça takılır. İthalatçı garantili üründe de orijinal parça takılabilir ama bu durumun hiçbir kesin yanı yoktur.

İthalatçı garantili olarak aldığınız ürünü getiren yerel şirket, başka şehirde bayisi bulunan bir teknik servis ile anlaşmış olabilir. Bu durum, cihazda sorun yaşadığınız zaman tamir edilme süresinin epey uzamasına neden olacaktır.

Tüm bunların yanı sıra; ithalatçı garantili bir cihazı direkt olarak yetkili servise götüremezsiniz; öncelikle ürünü aldığınız yerel şirket ile görüşmeli ve oradan yönlendirme almalısınız. Bu da tamir sürecini uzatan etmenlerden bir tanesi.

Hangi garanti türü tercih edilmeli?

İthalatçı garantili, distribütör garantili ve paralel ithalat arasında kesinlikle tercih etmemeniz gereken tür, elbette paralel ithalattır. Çünkü zaten durum yasadışı. Ayrıca ürün ile ilgili hiçbir garanti yok. Aldıktan birkaç gün sonra bozulsa bile gidebileceğiniz hiçbir yasal yol bulunmuyor.

İthalatçı garantili ve distribütör garantili arasında bir tercih yapmak tamamen kullanıcıya kalmış bir durum. Distribütör garantisi Türkiye çapında, direkt olarak üretici firma tarafından sunulan bir garanti türü. Ayrıca ürünü aldığınız yerden bağımsız olarak garanti hizmeti veriyor ve çok daha geniş hizmet kapasitesine sahip.

İthalatçı garantili bir ürünün güvenilirliği tamamen ürünü satın aldığınız şirkete ve onun anlaşmalı olduğu teknik servis ağına bağlıdır. Eğer ürünü satın aldığınız şirkete güveniyorsanız ve anlaşmalı teknik servis ağı da KVK, Genpa, Telpa gibi servis ise ithalatçı garantili bir ürün de satın alabilirsiniz.

Özetle:

Distribütör garantili;

Apple Türkiye, Samsung Türkiye gibi üretici firmanın kendisi tarafından garantilidir.

tarafından garantilidir. Orijinal parça değişimi yapılır.

Telefon ile teknik servis desteği alabilirsiniz.

Fabrika çıkışı hatalı ürünler değiştirilir.

Aynı sorunla üç kez teknik servise gönderilen cihazlar değiştirilir.

teknik servise gönderilen cihazlar değiştirilir. Birebir ürün değişimi hakkınız vardır.

İthalatçı garantili;

Anlaşmalı teknik servis ağının kalitesine göre değişen bir teknik servis desteği sağlar.

Orijinal parça değişimi teknik servisin inisiyatifine bağlıdır.

Ürün değişimi ve iade seçenekleri servisin inisiyatifine bağlıdır.

Paralel ithalat;

Herhangi bir garanti desteği bulunmaz.

Sizin için ithalatçı garantili ve distribütör garantili nedir, aralarındaki farkları nelerdir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve konu ile ilgili bilmeniz gereken detayları açıkladık. Aldığınız elektronik cihazın sahip olduğu garanti hizmetine ve ithalatçı garantili ise anlaşmalı teknik servis ağının kalitesine mutlaka dikkat edin.