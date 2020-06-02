İthalatçı Garantisi Nedir, Güvenli mi?

Bir ürünü aldığımızda karşımıza çıkan ya da okumaya üşendiğimiz uzun metinlerin içeriğinde yer alan ithalatçı garantisi kavramı nedir, Türkiye garantisi ile farkları nelerdir gibi soruların yanıtlarını detaylı olarak Webtekno takipçileri için cevapladık.

Ülkemizdeki firmalar, yurt dışından toptan, uygun fiyata aldıkları elektronik aygıtları gümrükte ülkemizin üzerine kaydettirerek satıyor ve garantisini biz kullanıcılara kendisi sağlıyor. Bu işlemi sağlarken aracılık görevini üstleniyorlar. Tüketicilerin ise merak ettiği konular; firmaların dağıtımı ve garanti kapsamları konusu.

Alışveriş yaparken çoğumuz güvende hissetmek ve ürünü güvence altına almak isteriz. Şartların oluşmasını sağlamaksa yalnızca bizim elimizde değildir. Eğer ithalatçı firmanın verdiği ithalatçı garantisine güvenmiyorsanız bazı alternatif seçenekler arayabilirsiniz. Bu haberimizde sizlere ithalatçı garantisiyle ilgili önemli noktalara değindik.

İthalatçı garantisi nedir?

Ülkemizde üretilmeyen veya az miktarda üretilen ürünleri yurt dışından ithal ederiz. Genellikle bu ithalat işlerini bir aracı firma üstlenir. Firma, ürünün resmi firmasıyla anlaşmalı olur ve ülkedeki dağıtımını yapar. Bu kategorideki cihazları da küçük veya büyük ölçekteki şirketlerin yurt dışından getirip ülkemizde satarlar. Bu işi yapan büyük firmaların ürünlere uyguladığı garantiye ithalatçı garantisi denir.

Bu da şu anlama geliyor; aldığınız ürünü yetkili servise veremezsiniz. Yetkili servis bu durumu doğrudan üreticiden alınmadığı için kabul etmez. Kısıtlı şartlarda bazı servis imkanları sunar ancak sizin için bu büyük ölçüde yetersiz kalacaktır. Bu ürünlerin ucuz olma hikayesi de tam olarak buradan gelir.

Türkiye garantisi nedir?

Ülkemize, yurt dışında üretilmiş birçok elektronik cihaz girer. Bu cihazların üretim yerleri ve dağıtım firmasının ana merkezi yurt dışındadır. Bu ürünler gümrükten geçerek ülkemizdeki dağıtıcı ve aracı mağazalardaki yerlerini alırlar. Ürünleri incelerken bazılarımızın dikkat ettiği hususlardan biri de Türkiye garantisi kapsamında olup olmadığıdır.

Dikkat etmeyenleriniz varsa bile bu yazımızdan sonra ürünün özelliklerinden sonra öğrenmek isteyeceği ilk şeylerden biri ürünün Türkiye garantisi kapsamında olup olmadığı olacaktır. Her bilinçli tüketici gibi garanti şartlarını öğrenmek, ilerideki olası problemlerden sizi şimdiden kurtarabilir.

Ülkemizde resmi olarak faaliyet gösteren yetkili servislerin garanti ve teknik servis hizmeti vermesine Türkiye garantisi denir. Türkiye garantisinin bir diğer adı da distribütör garantisidir. Örneğin; Apple’dan aldığınız bir telefonda arıza çıktı ve Apple yetkili servisine telefonu geri gönderdiniz. Yetkili servis, gerekli işlemleri marka bilgisi dahilinde yapar. Siz de bu gerekçeyle ithalatçı garantisi olan telefonunuzla ilgili direkt olarak marka ile muhatap olursunuz.

Bu sebepten dolayı Türkiye garantili dediğimiz cihazlar, bir sorun çıktığı takdirde size en az problem çıkaran, en güvenilir cihazlar olurlar. Az önce örneğini verdiğimiz Apple cihazı üzerinden gidersek, aldığımız ürünün garantideki adı “Apple Türkiye Garantili” olarak geçer. Bu da markanın size direkt olarak verdiği garanti nedeniyle güven verir.

İthalatçı garantisi ve Türkiye garantisi arasındaki fark nedir?

İthalatçı garantisi ve Türkiye garantisi arasındaki fark da kafalarda soru işareti bırakan noktalar arasındadır. İthalatçı garantisine ait ürünü Türkiye garantisine sahip ürüne göre daha ucuza satın alabiliriz. Fakat ithalatçı garantili ürünü yurt dışından ülkeye getiren firmayla alışveriş yaparken az da olsa riskle karşı karşıya kalırız.

Türkiye garantisine sahip ürünümü nereye şikayet edebilirim?

Belirli şartlar dahilinde tüm tüketicilerin sözleşmelerden ve kanunlardan doğan birtakım hakları vardır. Bu hakları da sonuna kadar arayıp talep edebilirler. Alışverişten ötürü oluşabilecek sorunları çözecek makamlar ise bellidir.

Türkiye garantisine sahip bir ürünü üç defa servise gönderirseniz ve sorun hala düzelmemiş bir şekilde cihazı bize geri iade ederlerse; kaymakamlık ya da valilik bünyesi altında yer alan tüketici mahkemelerine giderek hakkınızı arayabilirsiniz. Haklarınızdan doğan zararlarınızı muhatabı olduğunuz firmadan talep edebilirsiniz.

Ürünü satın alırken hangi garanti türünü tercih etmelisiniz?

Elektronik cihazları satın alırken genellikle ilk olarak alacağımız ürünün özelliklerine, kapasitesine ve bizi tatmin etme durumuna bakarız. Ancak beğendiğimiz ürünün cazibesi ileride karşılaşacağımız sorunları da beraberinde getirebilir. Bunu önlemek için doğru ürünü tercih ettiğiniz gibi doğru şartlar altında da bir tercih yapmalısınız. Doğru tercihi yapmak için de doğru bir garanti kapsamındaki ürünü satın almalısınız.

İthalatçı garantisine sahip ürün, Türkiye garantisine sahip ürün kadar olmasa da kısmen, garanti ve servisten yararlanabileceğiniz ürün türüdür. Ancak yaptığınız işlerde riski minimum seviyede tutan biriyseniz, Türkiye garantili yani distribütör garantili cihazları tercih etmek sizin adınıza en doğru karar olacaktır.

Elektronik cihazları satın alırken, garanti türünü ve servis konusunda aklınıza takılanları ilgili mağazaya sormaktan çekinmeyin. Kararınızı da bu doğrultuda verin. Unutmayın ki verdiğiniz kararlar ileride sizi servis paralarına sürükleyebilir ya da o meblağlardan kurtarabilir.

Paralel ithalat nedir?

Bir ürünü satın alırken ilk aklımıza gelen sorulardan birisi de ürünü nasıl daha ucuza satın alabileceğimiz konusu olur. Alternatiflerden birisi de bu ürünü yurt dışı bağlantılı bir aracıyla getirtmek. Tıpkı "Avrupa’ya gidip daha ucuza iPhone 11 alsak daha mantıklı olur" muhabbetindeki yaşanan durum gibi.

Paralel ithalat ürünleri de tıpkı ithalatçı garantili ya da Türkiye garantili ürünlerde olduğu gibi satın alabileceğimiz ürün çeşitlerindendir. Ancak aralarında bariz bir fark vardır. Paralel ithalat ile yurt dışından getirilen cihazlara IMEI numarası doğrulama işlemi uygulanmaz. Bu yüzden ürünler, herhangi bir garanti kapsamına dahil değildir.

Paralel ithalat, tamamen yasal dayanakları olan bir ürün türüdür. Büyük telefon firmalarının garanti sunmama sebebi, ürünü kendi getirmedikleri içindir. Kendi getirdikleri ürünler için garanti sunan Samsung’u düşünelim. Aynı ürünü Hepsiburada sitesinden satın alırsak bu ürünün kapsamı Samsung’un kendi bünyesine dahil değildir.

Paralel ithalat ürünleri tercih edilmeli midir?

Bu ürünlerin yurt içine geldiklerinde, gümrük aşamasında IMEI numarası doğrulaması yapılmadan yurdumuza girdiğini ve garantileri olmadığını söylemiştik. Tüm bu etkenleri değerlendirdiğimizde, paralel ithalat ürünlerini almak bir kullanıcı tercihi olmakla birlikte pek tavsiye edilen bir durum değildir.

Ürünün bozulup bozulmaması şans, dış faktörler gibi etkenlere bağlıdır. Bu riski göze almak isteyenler için kabul edilebilir olan paralel ithalat ürünleri, bu riski almak istemeyenler için uzak durulması gereken bir ürün tipidir. Çünkü yaşanan herhangi bir kötü durumda garanti kapsamı olmayan ürünler her zaman risk işidir. Ucuza almak kısmını avantaj olarak düşünürsek, garanti meselesi de bir o kadar dezavantaj yaratabilen bir durumdur.