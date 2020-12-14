TikTok'un en çok tanınan yüzlerinden biri olan Dixie D'Amelio'nun hesabı bilgisayar korsanlarının eline geçti. Hesaptan yetkisiz paylaşımlar yapılmasının ardından TikTok, 19 yaşındaki fenomenin hesabını askıya aldı.

Son zamanların en popüler sosyal medya platformu olan TikTok için ürettiği videolarla tanınan Amerikalı fenomen Dixie D'Amelio'nun TikTok hesabı bilgisayar korsanlarının eline geçti. Olayın fark edilmesinin ardından birkaç saat içerisinde askıya alınan hesabın 46,2 milyon takipçisi bulunuyordu.

Platformun en tanınan yüzlerinden biri olan Dixie'nin hesabının ele geçirilmesi, çeşitli sosyal medya platformlarında da yankı buldu. Öyle ki birçok kullanıcı, 19 yaşındaki fenomenin hesabından yetkisiz şekilde paylaşılan videoları kayıt altına alarak çeşitli yerlerde paylaştı.

Dixie D'Amelio'nun hesabından yapılan paylaşımlar:

Paylaşılan ekran görüntüleri ve videolara göre hesabı ele geçiren genç, D'Amelio'nun hesabından ekrana silah doğrulttuğu bir video paylaştı. Hesaptan paylaşılan bir başka videoda geçtiğimiz yılın sonlarında Twitter CEO'su Jack Dorsey'nin hesabına erişim sağlamasıyla ünlü olan hacker grubu The Chuckling Squad'dan bahsedildi. Daha sonrasında hesaptan canlı yayın başlatan bilgisayar korsanı, canlı yayında bilinmeyen bir kullanıcı olan 'Joe' adına da atıfta bulundu.

Aktarılanlara göre Dixie'nin hesabı devre dışı bırakıldıktan kısa bir süre sonra babası Marc D'Amelio'nun hesabı da ele geçirildi. 8,8 milyon takipçisi bulunan babanın hesabından da benzer paylaşımlar yapıldı. Bilgisayar korsanları, bir sonraki adımda Dixie'nin kardeşi ve aynı zamanda TikTok'un 100 milyon takipçiye ulaşan ilk kullanıcısı olan Charli D'Amelio'nun hesabını hedef aldıklarını iddia etse de hesabın hâlâ kullanımda olduğu görülebiliyor.

TikTok Room, Dixie D'Amelio'nun hesabını ele geçiren gençle konuştuğu ve hesabını geri istediğini gösteren bazı ekran görüntüleri de yayınladı. Paylaşılan ekran görüntüsünde Dixie'nin hesabını ele geçiren kişiye "Selam dostum. Hesabımı geri alabilir miyim?" dediği görülüyor.