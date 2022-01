Son filmle birlikte çılgınca anlara tanıklık ettik fakat heyecan daha yeni başlıyor. Çünkü Tom Holland'ı üç filmlik bir seriyle yeniden izleyeceğiz, söylentilere bakılırsa sadece onu değil Tobey Maguire ve Andrew Garfield'ı da Marvel'da yeniden göreceğiz.

Spider-Man: No Way Home'u izlemeyenin kalmadığını düşünerek spoiler uyarısı koyma gereği yok diye düşünüyoruz, aslında hâlâ izlemeyen varsa da bu saatten sonra spoiler yemeyi hak etmiştir. Şaka bir yana, zaten sosyal medyada bu zamana kadar spoiler yememek mümkün olmamıştır.

Üç Spidey'in bir arada olduğu sahneleri izleyerek adeta tarihe tanıklık ettik. Onlara tam anlamıyla doyamadığımız için yeni filmlerde de olup olmayacaklarını merak ediyoruz. Bu konuda pek çok söylenti dolaşıyor. İşte bazıları:

İlk olarak Tom Holland'ın Spidey'inden söz edelim.

Post-credits sahnesinde de gördüğümüz üzere Venom'dan arta kalan simbiyot, Peter'a musallat olacak. Spider-Man: No Way Home'un konsept tasarımcısı, kendi çizdiği Spider-Man Black Suit tasarımını geçtiğimiz günlerde yayınladı (Venom Suit de diyebiliriz buna). Bu şimdilik resmî bir tasarım değil fakat buna yakın bir durum görme ihtimalimiz çok yüksek.

Gelelim Andrew'a. Onu tekrar görme ihtimalimiz bulunuyor mu?

Dedikodulara bakılırsa, evet! Andrew Garfield, eğer doğru hissettirirse Spider-Man rolünü tekrar oynayabileceğini belirtti. "No Way Home'da yokum" diyen yalancı çoban şimdi böyle konuştuğuna göre bu ihtimal kesin gibi.

The Amazing Spider-Man serisi, 3. filminin çekimleri iptal edildiği için yarım kalan bir proje olmuştu.

Andrew'da bu yüzden ukde olarak kalan bir projeydi. Sony son yıllardaki Spider-Man hype'lanmasının da etkisiyle 3. filmi çok büyük ihtimalle çekecektir.

Zaten Spider-Man evreninde geçen Morbius fragmanında arkada Amazing Spider-Man'i görmüştük.

Bunun apaçık bir mesaj olduğu ortada. Üstelik filmin vizyon tarihi ertelendi, bunun nedeninin Andrew'lı ek çekimler olabileceği belirtiliyor. Sadece Morbius değil Tom Hardy'li Venom da Amazing Spider-Man ile bağlantı kurabilir.

Sony sadece Andrew Garfield'ı değil, Emma Stone'u da geri istiyor.

Gwen Stacy ölmüştü fakat çoklu evren vb. bir yöntemle belki o da geri dönebilir.

Bu kez Spider-Gwen olarak görüneceği söyleniyor.

Spider-Man: Into the Spider-Verse animasyonundaki karakter gibi

Bir dedikodu da The Amazing Spider-Man 2'de gördüğümüz Felicia Hardy'nin 3. filmde Black Cat olarak geri döneceği.

Felicia Jones'un canlandırdığı karakteri kostümlü olarak görmek isteyenlerin sayısı çok fazla. Aynı filmde MJ de görünecekti fakat sahneleri kesilmişti. MJ'i Shailene Woodley canlandırmıştı, bir ihtimal o da geri dönebilir.

Sony'nin ayrıca Venom ve Morbius'ta olduğu gibi Sandman ve Rhino için de solo filmi çalışmaları yaptığı söyleniyor.

Bir diğer bomba söylentiye göreyse Tobey Maguire, Spider-Man rolüyle tekrar karşımıza çıkacak.

Fakat sadece sesiyle destek vereceği iddia ediliyor, yani kısa bir süreliğine kostümlü haliyle görünebilir.

Ayrıca Spider-Man: No Way Home'da post-credits sahnelerinden birinde Tobey ve Andrew'ı kendi evrenlerinde görecektik fakat nedendir bilinmez, bu sahnelerin iptal edildiği iddia ediliyor.

Kirsten Dunst'ın da geri dönüp dönmeyeceğini merak ediyoruz. Kendisi MJ'i yeniden canlandırma ihtimali üzerine konuşmuştu:

"Elbette yeniden oynamak isterim. Bu soru birkaç kez daha soruldu. Cevabı çok basit. MJ benim kariyerimin ve hayatımın büyük bir parçasıydı." demişti.

Spider-Man: No Way Home hakkında ise "Filmi henüz izlemedim ama izlemek zorundayım biliyorum. Tobey'nin filmde olduğunu ve herkesin çıldırdığını biliyorum. Bir tepki videosunu gördüm ve 'Aman tanrım, herkesin buna her zamankinden daha çok ihtiyacı varmış' dedim." cevabını vermişti.

Son dedikodu ise Zendaya'nın canlandırdığı MJ'in, yeni filmlerde çizgi romanlardaki haline daha çok benzeyeceği.

Artık üniversite yıllarındaki maceraları anlatılacağı için ve de Peter'ı unuttuğu için radikal bir değişim yaşaması çok olağan bir durum.

Bir kısmı kesin bir kısmı ise söylenti olan bu iddiaların bakalım ne kadarı hayata geçecek, bekleyip görelim...

